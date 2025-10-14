Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento

El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado ayer a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”. Los tres economistas fueron reconocidos por sus investigaciones sobre cómo el progreso tecnológico sostiene el desarrollo a largo plazo y por haber profundizado en el concepto de “destrucción creativa”, clave para entender el dinamismo de las economías modernas.

Joel Mokyr, estadounidense-israelí de 79 años, es profesor en la Universidad Northwestern; Philippe Aghion, francés de 69, enseña en el Collège de France y la London School of Economics; y Peter Howitt, canadiense de 79 años, trabaja en la Universidad de Brown.

Aghion se mostró emocionado tras recibir la noticia. “No encuentro las palabras para expresar lo que siento”, dijo por teléfono a la conferencia de prensa en Estocolmo, y adelantó que invertirá el dinero del premio “en su laboratorio de investigación”.

El Comité del Nobel destacó que Mokyr “demostró que si las innovaciones han de sucederse en un proceso autogenerativo, no sólo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué”. En otras palabras, el economista mostró que el conocimiento científico no solo impulsa la invención, sino que crea las condiciones para que la innovación sea continua.

La Real Academia Sueca de Ciencias explicó que Mokyr fue galardonado “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”. Según el jurado, el economista utilizó fuentes históricas para demostrar cómo, en determinados momentos, el conocimiento acumulado y las instituciones adecuadas convirtieron la innovación en un motor permanente del desarrollo.

“LA DESTRUCCIÓN CREATIVA”

Por su parte, Aghion y Howitt compartieron la otra mitad del premio “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”. En un artículo de 1992, ambos desarrollaron un modelo matemático que describe cómo los avances tecnológicos reemplazan a los viejos sistemas productivos, generando crecimiento pero también desplazando industrias obsoletas.

La “destrucción creativa” es un concepto introducido originalmente por Joseph Schumpeter en su obra de 1942 Capitalismo, socialismo y democracia. Aghion y Howitt lograron cuantificar sus efectos y demostrar cómo el equilibrio entre competencia e innovación es esencial para el progreso económico.

“El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento”, explicó John Hassler, presidente del Comité del Nobel de Economía.

Tras conocerse el fallo, Aghion lanzó una advertencia a Europa: “Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no podemos permitir que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y perder frente a ellos”. El investigador defendió la necesidad de políticas activas para fomentar la innovación y reducir la brecha tecnológica con las principales potencias.

EL ÚLTIMO RECONOCIMIENTO

El Nobel de Economía, oficialmente llamado Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, fue creado en 1968 por el banco central sueco como homenaje al inventor de la dinamita y fundador de los premios Nobel. A diferencia de los otros cinco galardones originales —Paz, Literatura, Medicina, Química y Física—, este fue instituido varias décadas después y cierra la serie de entregas.

Pese a ello su proceso de selección es el mismo: la Real Academia Sueca de Ciencias elige a los laureados, y el premio se entrega junto a los demás el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Desde su creación, el galardón se ha otorgado 56 veces a 96 economistas, de los cuales solo tres han sido mujeres.

El año pasado, el Nobel de Economía fue concedido a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por su trabajo sobre las causas de la prosperidad y la pobreza de las naciones. Ellos demostraron que las sociedades más libres y abiertas tienen mayores probabilidades de generar riqueza sostenida.