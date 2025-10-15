Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la zona de 121 y 66 bis, cuando un auto comenzó a incendiarse en plena vía pública, generando una enorme columna de humo que se podía ver desde varias cuadras a la redonda.

Según relataron testigos, el vehículo estaba detenido cuando empezó a salir humo del capó, y en cuestión de segundos las llamas lo envolvieron por completo. Vecinos intentaron ayudar con matafuegos y baldes de agua, mientras otros llamaban desesperados a los bomberos.

Poco después, una dotación del Cuartel Central de Bomberos de La Plata llegó al lugar y logró controlar el fuego antes de que se propagara a otros autos o viviendas. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación, aunque no se descarta un cortocircuito como origen del fuego. La escena quedó registrada en varios videos difundidos por los vecinos, donde se observa la intensidad del incendio y la rápida acción de los bomberos.