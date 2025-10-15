Fracasó la sesión para interpelar en Diputados a Caputo, Lugones y Karina Milei

Fracasó hoy la sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

Lo hicieron mediante una nota que fue remitida al cuerpo legislativo esta mañana. El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión a las 12:30hs. con la presencia de sólo 12 diputados, incluido el propio Menem.

Nota en desarrollo...