Parrilla, discos y resto bar se suman a los beneficios en gastronomía de CLUB EL DIA

El Club El Día continúa ampliando su red de beneficios exclusivos para los socios, incorporando nuevos descuentos en gastronomía y entretenimiento en distintos puntos de la ciudad.

🍽️ 20% OFF en gastronomía y más:

Estancia Santo Domingo – Parrilla Argentina

📍 Av. 13 esquina 61

🕓 Martes, miércoles y jueves

💵 En efectivo

Discos y Fuego – ARA Discos y Fuego

📍 Calle 50 entre 9 y 10

🕓 Lunes, martes y miércoles

💵 En efectivo, con reserva previa

G Resto Music Bar

📍 Calle 71 entre 17 y 18

🕓 Jueves, viernes y sábado

💳 Para acceder a todos los beneficios, solo hay que ser socio del Club El Día.

> Hágase socio y disfrute de descuentos en más de 300 comercios adheridos.

📞 Para sumar su comercio: llame al 412-0101, de lunes a viernes de 10:30 a 16:30 hs.