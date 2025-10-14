Parrilla, discos y resto bar se suman a los beneficios en gastronomía de CLUB EL DIA

Bessent anunció que la ayuda de EEUU a la Argentina podría llegar a 40 mil millones de dólares
Bessent anunció que la ayuda de EEUU a la Argentina podría llegar a 40 mil millones de dólares
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Estados Unidos volvió a comprar pesos: rebotan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, y ceden el dólar oficial y el blue
"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"
VIDEO. Insólito: así se frenó un partido de fútbol en La Plata en medio de una persecución a un delincuente
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
LLA se despega de Espert: "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", dicen en un spot
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
En Provincia se comenzará a indicar la primera mamografía a los 40 años
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata
ANMAT prohibió la venta y consumo de varios alimentos por considerarlos "de riesgo para la salud"
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Parrilla, discos y resto bar se suman a los beneficios en gastronomía de CLUB EL DIA
Fracasó la sesión para interpelar en Diputados a Caputo, Lugones y Karina Milei
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Club El Día continúa ampliando su red de beneficios exclusivos para los socios, incorporando nuevos descuentos en gastronomía y entretenimiento en distintos puntos de la ciudad.
🍽️ 20% OFF en gastronomía y más:
Estancia Santo Domingo – Parrilla Argentina
📍 Av. 13 esquina 61
🕓 Martes, miércoles y jueves
💵 En efectivo
LE PUEDE INTERESAR
14/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Más caos en Gimnasia, nuevo paro docente y otra reunión de Milei con Trump
Discos y Fuego – ARA Discos y Fuego
📍 Calle 50 entre 9 y 10
🕓 Lunes, martes y miércoles
💵 En efectivo, con reserva previa
G Resto Music Bar
📍 Calle 71 entre 17 y 18
🕓 Jueves, viernes y sábado
💳 Para acceder a todos los beneficios, solo hay que ser socio del Club El Día.
> Hágase socio y disfrute de descuentos en más de 300 comercios adheridos.
📞 Para sumar su comercio: llame al 412-0101, de lunes a viernes de 10:30 a 16:30 hs.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí