En Provincia se comenzará a indicar la primera mamografía a los 40 años

Hasta ahora era a los 50 años. Es el único estudio que demostró reducir la mortalidad por cáncer de mama
Escuchar esta nota
Las autoridades sanitarias bonaerenses establecieron que en Provincia la edad de la primera mamografía se indicará, a partir de ahora, a los 40 años de edad y con una frecuencia bienal, según criterio médico, hasta los 75, siempre que se trate de personas sin antecedentes familiares de tumor de mama.
De este modo, la Provincia comenzará a estudiar a las mujeres diez años antes de lo que se venía haciendo para la detección temprana del cáncer.
Hasta ahora, la edad para indicar dicho estudio había sido estipulado a nivel nacional recién mamografía recién a los 50 hasta los 69 años de edad, con un intervalo anual o bienal, según indicación médica.
La iniciativa del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), que depende del ministerio de Salud bonaerense, cuenta con el respaldo de las sociedades científicas que más saben del tema y es producto de varios factores, entre ellos, el conocimiento probado de que diagnosticar el cáncer de mama en sus etapas iniciales permite que el 90% de las personas afectadas se curen.
La decisión, que cambia la edad de lo que en medicina llaman el “tamizaje” para detectar este cáncer en sus etapas iniciales, también se relaciona con que este tumor es el más frecuente a nivel mundial y Argentina no es la excepción: cada día se diagnostican 360 nuevos casos en el país, a razón de 15 por hora, de los cuales 60 corresponden a la provincia de Buenos Aires. En cuanto a mortalidad, este tumor que puede no dar ningún síntoma hasta etapas avanzadas, provoca 20 muertes diarias y se estima que una de cada ocho mujeres lo padecerá antes de cumplir los 85 años.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, provoca alrededor de 2.300 muertes cada año y se estima que se diagnostican alrededor de 8.500 nuevos casos anuales. Por lo tanto, es el primer motivo de tratamiento oncológico otorgado por el IPC, que se ocupa de la prevención, los tratamientos farmacológicos, radioterapia, acompañamiento y cuidados paliativos para las personas con cobertura pública exclusiva.
“La decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de indicar la primera mamografía a partir de los 40 años en sus centros de salud y hospitales es pionera en el país y busca aumentar las posibilidades de diagnosticarlo de manera equitativa, en forma oportuna, tratarlo y curarlo”, explicó Marina Pifano, directora del IPC.
Tras evaluar la situación epidemiológica del cáncer con expertos de la cartera sanitaria y sociedades científicas, el Gobierno bonaerense fortaleció el sistema de salud pública para que exista un mayor acceso al diagnóstico y a los tratamientos: en el último año compró e instaló 22 nuevos mamógrafos en hospitales públicos bonaerenses, de modo que en el sistema público provincial y municipal se cuenta con un total de 187 mamógrafos. Asimismo, se planificó la adquisición y entrega de insumos por parte del IPC a todas las personas con cobertura pública exclusiva.
