Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,4% en septiembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.176.852 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 22% en los últimos 12 meses y de 14,9% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de la inflación general de septiembre, que fue de 2,1%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 1,4% el mes pasado.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $527.736 en septiembre para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 23,1% y en lo que va de este año acumuló un alza de 17,5%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló que una persona necesitó de $380.858 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $936.911 en septiembre para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.237.789.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron, para una persona requirió de $170.788. Una familia de tres integrantes necesitó $420.140. Los hogares con cuatro personas necesitaron $527.736. Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $555.063.