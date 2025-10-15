Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Subió la canasta básica

Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos

Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos
15 de Octubre de 2025 | 02:59
Edición impresa

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,4% en septiembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.176.852 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 22% en los últimos 12 meses y de 14,9% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de la inflación general de septiembre, que fue de 2,1%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 1,4% el mes pasado.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $527.736 en septiembre para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 23,1% y en lo que va de este año acumuló un alza de 17,5%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló que una persona necesitó de $380.858 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $936.911 en septiembre para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.237.789.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron, para una persona requirió de $170.788. Una familia de tres integrantes necesitó $420.140. Los hogares con cuatro personas necesitaron $527.736. Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $555.063.

Hábitos
La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos nutritivos básicos que necesita un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, durante un mes. Los alimentos y sus cantidades se seleccionan en función de los hábitos de consumo de la población

 

