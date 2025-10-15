Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Torturas, hambre, silencio: relatos sobre el calvario en Gaza
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo
Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
Habló Trump y se fue todo para abajo: bonos y acciones se hundieron
Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos
La foto de Espert estará hasta en los afiches en centros de votación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Junta Electoral rechazó la pretensión de La Libertad Avanza de quitar la imagen del excandidato de la cartelería
La imagen de José Luis Espert no sólo aparecerá en las boletas como candidato de La Libertad Avanza. Su nombre y su foto también estará en los afiches que se colocarán en los centros de votación.
El último intento de La Libertad Avanza por sacar a Espert al menos de la cartelería que estará presente en las escuelas sufrió un duro revés, cuando la Junta Electoral Nación desestimó el planteo con el argumento de que ya no hay tiempo para generar la reimpresión.
Luego de la negativa a la reimpresión de boletas, el apoderado de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, presentó el 11 de octubre un nuevo pedido: la reimpresión de los afiches de listas completas, con el objetivo de adecuar ese material gráfico a la lista reordenada de candidatos. La Junta Electoral corrió traslado a las demás agrupaciones políticas y solicitó informes técnicos y de costos al Ministerio del Interior. Las fuerzas políticas opositoras manifestaron su rechazo al pedido.
La Junta Electoral subrayó que el pedido de reimpresión resultaba materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral. Explicó que la llegada de una nueva tirada de afiches implicaría reabrir bolsines ya cerrados, recuperar material entregado, reasignar recursos logísticos y reprogramar todo el circuito de entrega, con el consiguiente riesgo de errores, demoras y afectación de la trazabilidad del material electoral.
“No se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral”, sostuvo el organismo el rechazar el planteo libertario.
La Junta recordó que en la provincia de Buenos Aires hay más de trece millones de electores y cerca de cuarenta mil mesas de votación, por lo que cualquier alteración de esta magnitud podría comprometer la integridad del operativo y la correcta realización del comicio.
LE PUEDE INTERESAR
El PJ y dos actos separados por el 17 de octubre
LE PUEDE INTERESAR
Apoyo radical al candidato a diputado de la CC
De esta forma, la foto de Espert estará presente por partida doble: en los afiches que estarán en las escuelas y en la Boleta Única que se entregará a cada elector.
La Libertad Avanza pretendió que la figura del cuestionado ex candidato fuera reemplazada por Diego Santilli, quien finalmente fue admitido como primer candidato.
En ese marco, Santilli concretará hoy una escala de campaña en La Plata.
Será una actividad bien particular que, en principio, prevé poca exposición pública. En principio, compartirá un almuerzo con empresarios y luego, cerca de las 15 en el Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8, encabezará un plenario del PRO bonaerense al que asistirá el titular del partido Cristian Ritondo, además de candidatos y legisladores del partido amarillo.
Finalizado ese encuentro mantendrá otra reunión con trabajadores informales, según trascendió.
En medio del escándalo que terminó con la renuncia de Espert por su cercanía con empresarios ligados al narcotráfico, Santilli asumió un rol relevante en la campaña bonaerense aún antes de que la Justicia electoral diera el OK a La Libertad Avanza para que fuera cabeza de lista.
De hecho, el lunes encabezó una actividad en Quilmes y mañana estará en La Plata. Mientras tanto, se espera el retorno del presidente Javier Milei al país para terminar de cerrar las actividades que restan en el final de la campaña.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí