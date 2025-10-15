La foto de Espert estará hasta en los afiches en centros de votación

La foto de Espert estará en la boleta y en afiches en cada escuela/X

La imagen de José Luis Espert no sólo aparecerá en las boletas como candidato de La Libertad Avanza. Su nombre y su foto también estará en los afiches que se colocarán en los centros de votación.

El último intento de La Libertad Avanza por sacar a Espert al menos de la cartelería que estará presente en las escuelas sufrió un duro revés, cuando la Junta Electoral Nación desestimó el planteo con el argumento de que ya no hay tiempo para generar la reimpresión.

Luego de la negativa a la reimpresión de boletas, el apoderado de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, presentó el 11 de octubre un nuevo pedido: la reimpresión de los afiches de listas completas, con el objetivo de adecuar ese material gráfico a la lista reordenada de candidatos. La Junta Electoral corrió traslado a las demás agrupaciones políticas y solicitó informes técnicos y de costos al Ministerio del Interior. Las fuerzas políticas opositoras manifestaron su rechazo al pedido.

La Junta Electoral subrayó que el pedido de reimpresión resultaba materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral. Explicó que la llegada de una nueva tirada de afiches implicaría reabrir bolsines ya cerrados, recuperar material entregado, reasignar recursos logísticos y reprogramar todo el circuito de entrega, con el consiguiente riesgo de errores, demoras y afectación de la trazabilidad del material electoral.

“No se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral”, sostuvo el organismo el rechazar el planteo libertario.

La Junta recordó que en la provincia de Buenos Aires hay más de trece millones de electores y cerca de cuarenta mil mesas de votación, por lo que cualquier alteración de esta magnitud podría comprometer la integridad del operativo y la correcta realización del comicio.

SANTILLI EN LA PLATA

De esta forma, la foto de Espert estará presente por partida doble: en los afiches que estarán en las escuelas y en la Boleta Única que se entregará a cada elector.

La Libertad Avanza pretendió que la figura del cuestionado ex candidato fuera reemplazada por Diego Santilli, quien finalmente fue admitido como primer candidato.

En ese marco, Santilli concretará hoy una escala de campaña en La Plata.

Será una actividad bien particular que, en principio, prevé poca exposición pública. En principio, compartirá un almuerzo con empresarios y luego, cerca de las 15 en el Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8, encabezará un plenario del PRO bonaerense al que asistirá el titular del partido Cristian Ritondo, además de candidatos y legisladores del partido amarillo.

Finalizado ese encuentro mantendrá otra reunión con trabajadores informales, según trascendió.

En medio del escándalo que terminó con la renuncia de Espert por su cercanía con empresarios ligados al narcotráfico, Santilli asumió un rol relevante en la campaña bonaerense aún antes de que la Justicia electoral diera el OK a La Libertad Avanza para que fuera cabeza de lista.

De hecho, el lunes encabezó una actividad en Quilmes y mañana estará en La Plata. Mientras tanto, se espera el retorno del presidente Javier Milei al país para terminar de cerrar las actividades que restan en el final de la campaña.