Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Una jubilada platense recibirá un millonario resarcimiento

Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas

La sentencia, de la jueza Guillermina Di Luca, marcó una clara afectación de la relación de consumo al no existir medidas preventivas

Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
15 de Octubre de 2025 | 03:47
Edición impresa

El 13 de octubre pasado, la jueza Guillermina Di Luca, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de La Plata, hizo lugar a una demanda promovida por una jubilada contra un banco oficial. La actora, de 73 años, quien padece esclerosis múltiple progresiva, en el año 2022 había sido víctima de ciberestafa, por la cual vaciaron su cuenta en dólares que estaban destinados a su enfermedad, así como todos los fondos en su cuenta que tenía en pesos.

Luego de tres años de proceso, la magistrada entendió que, más allá de que la damnificada entregó sus claves, la entidad financiera debe verificar la identidad del usuario y alertar por movimientos inusuales.

“...De lo expuesto hasta aquí puedo concluir que no obstante la entrega de los datos confidenciales (usuario, clave, token) por parte de la actora mediante engaño, si bien fue una condición del hecho, dicho accionar no tiene la entidad que el banco pretende afirmando que ha sido la causa, sino que la misma radica en la falta de medidas adecuadas para asegurarse la identidad del usuario y sumar a ello sistemas de alerta por la existencia de movimientos inusuales por fuera de los habituales que realiza el consumidor y que el sistema debería advertir como sospechosos. Así, la facilitación de los datos fue condición del hecho dañoso, pero no la causa. La causa es la falta de seguridad en el sistema informático que el banco puso a disposición de la actora...”.

En ese contexto, Di Luca no solo hizo lugar a la devolución de todo lo sustraído, sino también a un resarcimiento por el daño moral que padeció la víctima.

Al resolver el conflicto, falló a que el demandado quede obligado al pago de $10.000.000 por daño punitivo y daño moral, al margen de ordenar la restitución de las sumas de $772.691 y U$S 22.547, que los autores de la estafa lograron obtener con la maniobra ilegal.

“Así entonces, debo merituar (...) que en este caso existió una desatención por parte de la demandada (...) y que ocurrida la maniobra que había impactado sobre la cuenta bancaria de la actora, la respuesta, la atención al usuario, el trato al cual el cliente tenía derecho, no estuvo en modo alguno a la altura de las circunstancias. La expectativa es que si sufre un hecho como el que derivó en este proceso, exista una respuesta adecuada, rápida y con un trato digno al que tiene derecho el consumidor (art. 8 bis de la Ley 24.240)....”, expresó la resolución.

LE PUEDE INTERESAR

Cortaron la luz para robar en un corralón de Los Hornos

LE PUEDE INTERESAR

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

Al ser consultado el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, manifestó: “Luego de 5 años en que las operaciones bancarias se hacen un 100 por ciento de manera electrónica, los bancos no han adoptado las medidas a la altura en materia ciberseguridad. Sentencias como la dictada, muestran que los magistrados cuentan con la sensibilidad jurídica y social necesarias en materia consumeril”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Últimas noticias de Policiales

El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar

La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción

“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Información General
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
La Ciudad
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia
“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron
El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla