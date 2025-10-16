Santiago del Moro: tranquilidad y contrato de trabajo durante cinco años

“Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”, subió Santiago del Moro en sus redes compartiendo su alegría con todos sus seguidores. El conductor renovó su vínculo con la pantalla con más rating de la Argentina.

Recordemos que, el conductor, que llegó a Telefe en 2016, se consolidó rápidamente como uno de los animadores más valorados de la mencionada señal.

Así, estuvo al frente de “Gran Hermano”, el reality que marcó un antes y un después en su carrera.

Por otra parte, vale destacar que antes de Telefe, Del Moro comenzó su carrera en 2003 con “Club Sónico”, un programa juvenil, y luego condujo “Infama” en América TV, consolidándose como uno de los conductores más sólidos del entretenimiento argentino.

Finalmente, la renovación llega en medio de las negociaciones sobre la posible venta del canal, pero Santiago dejó en claro que su vínculo con Telefe está firme y segura.