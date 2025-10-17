Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Por la fecha 12 del Torneo Clausura

AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

El ente regulador del fútbol argentino le puso día y horario al encuentro que debió aplazarse por la muerte del histórico DT

AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
17 de Octubre de 2025 | 11:07

Escuchar esta nota

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el día y el horario en el que se disputará el partido pendiente entre Boca y Barracas Central por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro, postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mientras cumplía su cargo como director técnico del conjunto xeneize, se llevará a cabo el lunes 27 de octubre desde las 16:00 en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Cabe destacar que el fin de semana previo al duelo no contará con jornada normal debido a las Elecciones Legislativas que tendrán lugar en todo el país un día antes.

Luego del deceso del entrenador de 69 años, el ente máximo que regula el fútbol local presenció un conclave con los dirigentes de ambos equipos para definir cuándo podía llevarse adelante el encuentro. De esta manera, se decidió que la fecha elegida era la más adecuada producto de la carga de partidos en el calendario.

En dicho fin de semana, Independiente y Platense también disputarán su partido pendiente correspondiente a la sexta fecha del campeonato local. La partida, que había sido pospuesta tras los incidentes del Rojo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se jugará en el Libertadores de América el viernes 24 de octubre.

En el mismo día, River e Independiente Rivadavia se medirán por las semifinales de la Copa Argentina desde las 22:10, mientras que del otro lado Belgrano y Argentinos Juniors harán lo propio el jueves 23.

El enfrentamiento entre el conjunto azul y oro y Barracas Central podría definir al nuevo puntero de la Zona A del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran igualados con 17 puntos y buscarán desplazar a Defensa y Justicia, líder con 19 unidades.

A su vez, sumar de a tres en este choque será clave para cualquiera de los dos equipos con el objetivo de sumar puntos para la tabla anual y acomodarse dentro de puestos de copas internacionales. Boca (2°) intentará afianzarse dentro de las primeras ubicaciones para lograr la clasificación a la Copa Libertadores, mientras que los dirigidos por Rubén Darío Insúa ocupan el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana.

