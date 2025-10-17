Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU

Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU
17 de Octubre de 2025 | 12:00

Escuchar esta nota

El platense Mariano García Malbrán clasificó para disputar el Mundial de Pickleball que se realizará en Fort Lauderdale, Estados Unidos y lo hará en dupla con Alejandro Ghezzi. La cita reúne a delegaciones de más de 68 países y se desarrollará en el complejo The Fort Pickleball, epicentro del calendario internacional en Florida. 

La presencia de García Malbrán representa un nuevo hito para el deporte de La Plata en una disciplina que no para de crecer. La pareja llega tras un año de intensa preparación y torneos clasificatorios, y el objetivo es claro: competir de igual a igual ante las potencias del mundo.

Cabe destacar que el Mundial se disputará entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, con jornadas que combinan fases de grupos y eliminación directa en múltiples categorías etarias, formato que consolida a Fort Lauderdale como sede clave del circuito. Para la dupla argentina será esencial adaptarse rápido a la velocidad de la pelota y a las condiciones de cancha, además de gestionar los tiempos de recuperación entre partidos.

La zona estará integrada por Vietnam, Islas Cayman y Ucrania. Con esta clasificación, García Malbrán y Ghezzi inscriben sus nombres en el mapa grande del pickleball y llevan la bandera celeste y blanca a uno de los escenarios más importantes del mundo. La expectativa está puesta en un estreno firme que permita soñar con avanzar a instancias decisivas.

