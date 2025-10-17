“Yo liberé a mi hijo de una red de trata”, dijo el femicida Laurta

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
“Yo fui a rescatar a mi hijo de una red de trata”, fueron las palabras que dijo Pablo Laurta ayer sobre el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba. La declaración fue cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios. Cerca de la zona donde fue visto por última vez, la Justicia encontró un cuerpo decapitado. Aún intentan determinar si es él, aunque está confirmado en un 99%.
La medida de la prisión preventiva la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.
En las próximas horas el imputado será trasladado a Córdoba. Allí, el presunto autor del doble femicidio será indagado en el marco de esa causa. Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.
