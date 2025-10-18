Le pusieron una faca en el cuello y le sacaron todo

Un chofer de aplicación vivió una noche de terror en Ringuelet, cuando tres falsos pasajeros lo asaltaron a mano armada durante un viaje programado. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas sobre Camino Parque Centenario, entre 511 y 512, luego de que el conductor levantara a los sospechosos en la zona de calle 8 y 50. Al llegar al destino indicado, el chofer detuvo la marcha y uno de los individuos descendió brevemente, pero segundos después volvió a subir junto a los otros y comenzó el ataque.

Según pudo saber este diario, uno de los asaltantes le apoyó un cuchillo tipo “faca” en el cuello, mientras otro le apuntó con un arma de fuego directamente al pecho. Bajo amenazas y sin posibilidad de defensa, el conductor entregó su automóvil, la billetera y el teléfono celular. Los delincuentes escaparon de inmediato por calle 511 en dirección ascendente, dejándolo en el lugar en estado de shock y con una profunda sensación de bronca e impotencia.

El trabajador, de 51 años, relató que actuó sin resistirse para salvar su vida. El caso fue caratulado como robo calificado por el uso de arma de fuego y arma blanca.