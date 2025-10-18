Santa Bárbara se cruza con el líder, Lomas Athletic

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Lomas y Santa Bárbara “A” protagonizarán esta tarde, desde las 16, uno de los partidos que darán forma a la vigésima cuarta fecha del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División, en Lomas de Zamora. Las Conejas son únicas punteras del certamen con 46 unidades; mientras que el conjunto de Gonnet ocupa la octava colocación de la tabla de posiciones con 28 unidades.
Santa necesita sumar para tratará de ingresar a los Playoffs, aunque aparece muy lejos (8 puntos, a falta de tres fechas para finalizar la fase regular) del último equipo que estaría ingresando: Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco debe descuidar el tema con respecto al descenso para no tener un dolor de cabeza en el futuro.
A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platense en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera B: Belgrano “A” vs San Luis “A”.
Primera C1: Santa Bárbara “B” vs Centro Naval y Universitario “A” vs Banco Ciudad.
Primera D1: Deportivo San Bárbara vs Universitario “B” y San Luis “B” vs Municipalidad de Florencio Varela.
Primera D2: Everton vs Camioneros, Municipalidad de Vicente López vs Estudiantes “A” y Italiano “B” vs Universitario “C”.
Primera D3: Vicentinos vs Gimnasia “A”.
Primera D4: Santa Bárbara “D” vs Old Georgian Club (10:30).
Primera E1: Asociación y Progreso de Brandsen vs Santa Bárbara “C”.
Primera E2: Estudiantes “B” vs Municipalidad de Vicente López “B” y Santa Bárbara “F” vs Belgrano “B”.
Primera F1: Colegio Manuel Belgrano “B” vs Santa Bárbara “E”.
Primera F4: Universitario “D” vs San Martín “D”, Gimnasia “B” vs Lomas “C”, Banco Hipotecario “B” vs San Luis “C” y Asociación Coronel Brandsen.
