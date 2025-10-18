Fomento va por otro paso ante Alumni, en el clásico

La novena fecha del Clausura liguista de primera división tendrá hoy desde las 16 un calendario atractivo para los tres grupos. El plato fuerte se jugará en 70 y 148, cuando Alumni, duodécimo con 8, reciba a Fomento, líder con 22, en otra edición del clásico de Los Hornos.

Los dos equipos llegan a esta partido bien afilados y con un objetivo en común: la victoria. Para el Carcelero, ganar este duelo significará un envión anímico de cara al tramo final de la competencia, mientras que para el Fomento, un triunfo le permitirá dar otro paso firme en la búsqueda de la coronación.

El otro partido destacado se disputará en 8 y 169, Berisso, cuando Estrella, quinto con 13 puntos, reciba a Unidos de Olmos, escolta con 19.

Los demás partidos son: Polideportivo Gonnet vs. Iris (501 y 141); ADIP vs. Brandsen (10 y 485); CF. Ringuelet vs. Everton (8 y 528); CRISFA vs. CC. Tolosano (71 y 14); Nueva Alianza vs. San Lorenzo (38 y 155) y Las Malvinas vs. CRIBA (528 y 140).

VILLA MONTORO EN CITY BELL

Por el Clausura de la Primera B, Villa Montoro, puntero con 22 unidades, visita esta tarde desde las 16 de Defensores de City Bell, en el predio de 7 y 480.

En tanto que Curuzú Cuatián segundo con 18, enfrentará a La Plata FC., en 25 y 514.

La fecha tendrá además los siguientes partidos: Expreso Rojo vs. Argentino Juvenil (207 y 515); Tricolores y Romerense (2 y 611); Comunidad Rural vs. 5 de Mayo (66 y 174); For Ever vs. Porteño (21 y 78); San Martín de Los Hornos vs. Villa Lenci (58 y 145); Peñarol vs. Talleres (39 y 203).

PROYECCIÓN: LA “U” PUEDE SALTAR A LA PUNTA

Y en el marco de la novena fecha del Proyección, Ateneo Popular, el puntero con 15, tendrá fecha libre, por lo que Universitario (escolta con 13) puede saltar a la punta si le gana a Nueva Villa Argüllo, en 60 y 126. Además, 9 de Julio-Gonnet (42 y 127); Unidos del Dique vs. San Juan (B) (47 y 127) y Los Dragones vs. Banco Provincia (117 bis y 415, Villa Elisa).