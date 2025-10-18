Torino-Napoli y Roma-Inter, los cruces destacados en la Serie A

Uno de los punteros de la Serie A de Italia, Napoli (15), visita desde las 13 (hora de nuestro país) al Torino (decimosexto con 5); mientras que el otro líder del certamen, la Roma (15) espera desde las 15:45 por el Inter (cuarto con 12) de Lautaro Martínez, en los dos partidos más destacados de la séptima fecha del Calcio.

La jornada en Italia tendrá además otros dos encuentros: desde las 10 se medirán Lecce vs. Sassuolo y Pisa vs. Verona.