Macri, junto a los candidatos del PRO aliados a LLA

El expresidente, Mauricio Macri, reapareció ayer para enviar una fuerte señal de respaldo político a los candidatos porteños y bonaerenses del PRO que en las próximas elecciones competirán en alianza con La Libertad Avanza (LLA).
Fue durante una reunión que el exmandatario encabezó en la sede partidaria de la calle Balcarce junto a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, entre otros referentes del espacio. Trascendió que también participó el diputado nacional Cristian Ritondo.
Durante el encuentro, los dirigentes conversaron sobre la necesidad de realizar una buena elección en ambos distritos para fortalecer la representación parlamentaria del PRO. “El objetivo es que el partido siga en la misión que asumió desde diciembre de 2023: salvar el cambio en la Argentina”, resumieron fuentes cercanas a Macri.
El gesto, se aclaró, no buscó marcar diferencias con los candidatos libertarios, sino reforzar el respaldo interno. En esa línea, Macri ya había anticipado su apoyo el martes, cuando publicó un mensaje en la red social X en favor de De Andreis, su exsecretario general en la Presidencia y actual candidato en el quinto lugar de la lista porteña que encabeza Alejandro Fargosi.
“Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que necesita la Argentina. Será un gran diputado”, escribió el exmandatario.
Llamado a participar
En paralelo, el PRO difundió ayer un mensaje en redes sociales convocando a la ciudadanía a votar el próximo domingo “para cuidar lo que se logró y empujar lo que falta”. El texto subraya que “la historia no la escriben los que miran desde la tribuna, sino los que se levantan y participan”, y plantea que la fecha electoral “no es una más”, sino una oportunidad para reafirmar valores vinculados al esfuerzo, la educación, el mérito y el respeto a la ley.
“Creemos en un país donde el que se levanta temprano, el que emprende, el que estudia, el que invierte, el que enseña, pueda vivir tranquilo, sin miedo ni resignación”, expresa el comunicado del partido amarillo.
Hacia una nueva mayoría
En los últimos días, Macri insistió en la necesidad de construir “una nueva mayoría” tras las elecciones legislativas. Aseguró que esa coalición deberá incluir a representantes de distintas fuerzas políticas “que aporten su visión para impulsar las reformas que el país necesita”.
El expresidente también instó al Gobierno a convocar al diálogo “con humildad y honestidad” y a aceptar una “oposición constructiva” que contribuya al debate del Presupuesto 2026 y otras leyes clave.
Por su parte, De Andreis profundizó en ese mensaje, al asegurar que “hay que construir una nueva gobernabilidad con todos los no kirchneristas e incluso con sectores de izquierda” y advirtió: “La Argentina necesita reformas para crecer: laboral, tributaria y de competitividad. Hace 15 años que no se genera empleo privado formal”.
