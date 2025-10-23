Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |Fuerte respaldo del expresidente a Santilli, Finocchiaro y otros

Macri, junto a los candidatos del PRO aliados a LLA

Macri, junto a los candidatos del PRO aliados a LLA
23 de Octubre de 2025 | 03:30
Edición impresa

El expresidente, Mauricio Macri, reapareció ayer para enviar una fuerte señal de respaldo político a los candidatos porteños y bonaerenses del PRO que en las próximas elecciones competirán en alianza con La Libertad Avanza (LLA).

Fue durante una reunión que el exmandatario encabezó en la sede partidaria de la calle Balcarce junto a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, entre otros referentes del espacio. Trascendió que también participó el diputado nacional Cristian Ritondo.

Durante el encuentro, los dirigentes conversaron sobre la necesidad de realizar una buena elección en ambos distritos para fortalecer la representación parlamentaria del PRO. “El objetivo es que el partido siga en la misión que asumió desde diciembre de 2023: salvar el cambio en la Argentina”, resumieron fuentes cercanas a Macri.
El gesto, se aclaró, no buscó marcar diferencias con los candidatos libertarios, sino reforzar el respaldo interno. En esa línea, Macri ya había anticipado su apoyo el martes, cuando publicó un mensaje en la red social X en favor de De Andreis, su exsecretario general en la Presidencia y actual candidato en el quinto lugar de la lista porteña que encabeza Alejandro Fargosi.

“Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que necesita la Argentina. Será un gran diputado”, escribió el exmandatario.

Llamado a participar

En paralelo, el PRO difundió ayer un mensaje en redes sociales convocando a la ciudadanía a votar el próximo domingo “para cuidar lo que se logró y empujar lo que falta”. El texto subraya que “la historia no la escriben los que miran desde la tribuna, sino los que se levantan y participan”, y plantea que la fecha electoral “no es una más”, sino una oportunidad para reafirmar valores vinculados al esfuerzo, la educación, el mérito y el respeto a la ley.

LE PUEDE INTERESAR

De Francos a Taiana, las reacciones del arco político

LE PUEDE INTERESAR

La polémica medida del excanciller antes de irse

“Creemos en un país donde el que se levanta temprano, el que emprende, el que estudia, el que invierte, el que enseña, pueda vivir tranquilo, sin miedo ni resignación”, expresa el comunicado del partido amarillo.

Hacia una nueva mayoría

En los últimos días, Macri insistió en la necesidad de construir “una nueva mayoría” tras las elecciones legislativas. Aseguró que esa coalición deberá incluir a representantes de distintas fuerzas políticas “que aporten su visión para impulsar las reformas que el país necesita”.

El expresidente también instó al Gobierno a convocar al diálogo “con humildad y honestidad” y a aceptar una “oposición constructiva” que contribuya al debate del Presupuesto 2026 y otras leyes clave.

Por su parte, De Andreis profundizó en ese mensaje, al asegurar que “hay que construir una nueva gobernabilidad con todos los no kirchneristas e incluso con sectores de izquierda” y advirtió: “La Argentina necesita reformas para crecer: laboral, tributaria y de competitividad. Hace 15 años que no se genera empleo privado formal”.
 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La polémica medida del excanciller antes de irse

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Últimas noticias de Política y Economía

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla