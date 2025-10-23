De Francos a Taiana, las reacciones del arco político

La renuncia de Gerardo Werthein al ministerio de Relaciones Exteriores desató múltiples reacciones del arco político, tanto de dirigentes opositores como libertarios.

Entre ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien lamentó esta “decisión personal de alguien que está por encima de todo”, a la par que valoró la gestión de Werthein: “Aportó mucho, fue no solamente un actor central en las relaciones internacionales sino que fue clave para las reuniones del Presidente con Donald Trump”.

En el mismo sentido, Francos insistió en que el canciller saliente “fue un funcionario muy valioso. Artífice fundamental de la relación con Trump y las negociaciones con Estados Unidos”.

El portazo de Werthein era un secreto a voces, en medio de fricciones internas con Santiago Caputo y tras los ataques que recibió de la tropa digital que responde al asesor presidencial. Por ejemplo, del influencer libertario, Daniel “Gordo Dan” Parisini, quien ayer, apenas trascendió la dimisión, compartió en su cuenta de la red X un link con la referida noticia, para luego replicar el mensaje de un usuario que decía: “Gracias, Gordo Dan, por custodiar personalmente la pureza ideológica del gobierno de Javito Milei”.

Entre el lamento de Francos y la jactancia del tuitero libertario se colaron las críticas del primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria (FP) en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, quien opinó: “A una semana del papelón que fue el encuentro con Donald Trump, el canciller Gerardo Werthein salió eyectado por las internas del Gobierno. Es un símbolo del fracaso de la política exterior del mileísmo que nunca entendió nuestro país ni el mundo en el que vivimos”.

En la misma línea, el postulante porteño de FP, Itai Hagman, vinculó la partida del Gobierno de Werthein a la fallida cumbre con Trump: “Un mes pasó de ese encuentro en donde supuestamente Werthein era un héroe. Ahora, después de las declaraciones de Trump, ¿lo echaron? ¿Renunció? El nivel de inestabilidad que trasmite este gobierno es un delirio, y después le echan la culpa a la oposición. Son nenes irresponsables jugando con el futuro de Argentina”, cuestionó.