Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |Firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados por un costo fiscal de unos US$2 millones

La polémica medida del excanciller antes de irse

La polémica medida del excanciller antes de irse

Christian Machuca

23 de Octubre de 2025 | 03:28
Edición impresa

El lunes pasado, dos días antes de que presentarle su renuncia al presidente, Javier Milei, el entonces canciller Gerardo Werthein ordenó los traslados de 83 diplomáticos a distintas embajadas y consulados. Una decisión que, según fuentes diplomáticas, tendría un costo fiscal no menor a los 2 millones de dólares.

Efectivizada la salida de Werthein, en el Gobierno ya anunciaron que revisarán “una por una” las designaciones que el saliente funcionario oficializó horas antes de dejar el Palacio San Martín. Entre ellas, están las de 29 diplomáticos en el exterior que cambian de destino, mientras que el resto se trasladará desde Buenos Aires al consulado o embajada al que fue destinado, en enero o abril del año próximo, según se desprende de la resolución ministerial firmada por Werthein y el director general de Recursos Humanos, Claudio Gutiérrez.

Quienes cuestionan estos nombramientos advierten que los designados pasan “de Buenos Aires a un buen destino, o de un buen destino a otro mejor”.

En la larga lista aparecen el desembarco de tres funcionarios en el consulado en Shanghai, China; dos en la embajada argentina en Alemania; uno (Christian Machuca) que iría al consulado en San Pablo, que comanda Luis María Kreckler, y varios otros a consulados de Estados Unidos, como New York y Miami, además del exdiputado cavallista José Luis Fernández Valoni, designado en la representación ante las Naciones Unidas, adonde también irá el diplomático José Otegui.

Entre los destinados a países lejanos que vuelven al continente se encuentran María Celeste Danón (de Kenya a Brasil), Luciano Liendo y Virginia Iribarne (de Rusia a Chile), Jorge Quaranta (de Ucrania a Costa Rica). Joaquín Salzberg pasará de Kenya a la embajada en Tel Aviv, Israel. Otros dos beneficiados con destinos paradisíacos son Santiago Trasmonte, trasladado desde Buenos Aires a Playa del Carmen, y Carlos Nazareno Ayala, a quien se le asignarán funciones en la isla española de Mallorca.

Mientras en el Gobierno anticiparon que analizan dar de baja la resolución firmada por Werthein, desde el gremio que nuclea a los diplomáticos, la Asociación Profesional del Servicio Exterior (Apsen), defendieron el proceso que terminó con los 83 traslados y que consideraron “necesarios para garantizar la continuidad operativa de las representaciones argentinas en el exterior, en tanto los funcionarios designados reemplazarán a aquellos que han cumplido sus respectivos períodos de servicio en el exterior y regresan al país”.

LE PUEDE INTERESAR

Le piden al país negociar en el juicio por YPF

LE PUEDE INTERESAR

Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La polémica medida del excanciller antes de irse

Racing: una derrota mínima y muy fina
Últimas noticias de Política y Economía

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Gimnasia: más problemas para el DT: se desgarró Melluso
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla