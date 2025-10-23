Militantes de Insfrán agredieron a libertarios

A cuatro días de las elecciones legislativas, un nuevo episodio de violencia política sacudió la campaña. En la plaza San Martín de la capital formoseña, militantes vinculados al gobernador Gildo Insfrán se enfrentaron con seguidores de La Libertad Avanza (LLA). La pelea, que incluyó golpes de puño y patadas, dejó al menos una mujer herida.

Los incidentes ocurrieron durante una actividad de campaña y fueron registrados por los teléfonos celulares de varias personas presentes. Los videos, que se difundieron rápidamente en redes sociales, muestran a dos grupos enfrentados: los libertarios, identificados con remeras violetas, y un sector con remeras fucsia que fue señalado como cercano al oficialismo provincial.

“Los militantes gildistas nos golpearon con el puño, con cintos y palos. La policía, brazo armado de Insfrán, protegió a los violentos”, denunció en sus redes sociales la diputada provincial Gabriela Neme, referente de La Libertad Avanza en Formosa.

Según su testimonio, la agresión comenzó cuando los libertarios repartían folletos en la plaza y fueron increpados por un grupo que pretendía desalojarlos del lugar argumentando que “la plaza es de ellos”. En los registros de video se observa también la presencia de Fabián Rodríguez, secretario general del gremio de Trabajadores Municipales, a quien Neme identificó como uno de los responsables del ataque.

La legisladora aseguró que las agresiones se produjeron “frente a la policía, que no intervino para detener la violencia”, y anticipó que este jueves presentarán una denuncia penal con el detalle de los lesionados y un pedido de investigación por el accionar de las fuerzas de seguridad.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados durante la actual campaña electoral, como la agresión del diputado Aldo Leiva a militantes libertarios en Chaco, también en medio de una disputa por el uso del espacio público.

La tensión en la Plaza San Martín ya había tenido un antecedente días atrás, cuando inspectores municipales labraron actas de infracción a vehículos utilizados por La Libertad Avanza en ese mismo lugar.

“Todo esto es el resultado de la intolerancia y del miedo de Insfrán, porque se le termina su poder supremo”, sostuvo Neme tras los hechos.