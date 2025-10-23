Militantes de Insfrán agredieron a libertarios

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos
Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A cuatro días de las elecciones legislativas, un nuevo episodio de violencia política sacudió la campaña. En la plaza San Martín de la capital formoseña, militantes vinculados al gobernador Gildo Insfrán se enfrentaron con seguidores de La Libertad Avanza (LLA). La pelea, que incluyó golpes de puño y patadas, dejó al menos una mujer herida.
Los incidentes ocurrieron durante una actividad de campaña y fueron registrados por los teléfonos celulares de varias personas presentes. Los videos, que se difundieron rápidamente en redes sociales, muestran a dos grupos enfrentados: los libertarios, identificados con remeras violetas, y un sector con remeras fucsia que fue señalado como cercano al oficialismo provincial.
“Los militantes gildistas nos golpearon con el puño, con cintos y palos. La policía, brazo armado de Insfrán, protegió a los violentos”, denunció en sus redes sociales la diputada provincial Gabriela Neme, referente de La Libertad Avanza en Formosa.
Según su testimonio, la agresión comenzó cuando los libertarios repartían folletos en la plaza y fueron increpados por un grupo que pretendía desalojarlos del lugar argumentando que “la plaza es de ellos”. En los registros de video se observa también la presencia de Fabián Rodríguez, secretario general del gremio de Trabajadores Municipales, a quien Neme identificó como uno de los responsables del ataque.
La legisladora aseguró que las agresiones se produjeron “frente a la policía, que no intervino para detener la violencia”, y anticipó que este jueves presentarán una denuncia penal con el detalle de los lesionados y un pedido de investigación por el accionar de las fuerzas de seguridad.
El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados durante la actual campaña electoral, como la agresión del diputado Aldo Leiva a militantes libertarios en Chaco, también en medio de una disputa por el uso del espacio público.
LE PUEDE INTERESAR
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
LE PUEDE INTERESAR
Macri, junto a los candidatos del PRO aliados a LLA
La tensión en la Plaza San Martín ya había tenido un antecedente días atrás, cuando inspectores municipales labraron actas de infracción a vehículos utilizados por La Libertad Avanza en ese mismo lugar.
“Todo esto es el resultado de la intolerancia y del miedo de Insfrán, porque se le termina su poder supremo”, sostuvo Neme tras los hechos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí