Dispar acatamiento al paro de los docentes universitarios en la Ciudad

Con acatamiento dispar se realizó ayer el paro docente universitario. En La Plata afectó las clases en los colegios preuniversitarios y en la mayoría de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

La medida de fuerza fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y adhirió la Asociación de Docentes Universitarios de la Plata (Adulp).

La protesta se realizó por el financiamiento del sistema universitario y el pedido de mejoras salariales para el sector. La ley de financiamiento fue promulgada pero el gobierno nacional anticipó que no la aplicará hasta que el Congreso Nacional explique cómo se conseguirán los fondos.

En la Ciudad afectó a los colegios Nacional, Anexa, Liceo y el bachillerato de Bellas Artes. En las facultades hubo alta adhesión en Periodismo, Humanidades, Psicología, Agronomía, Medicina y Trabajo Social. En tanto, hubo actividades prácticamente normales en Informática, Económicas y Derecho. En el resto de las unidades académicas la adhesión fue dispar. En Adulp resaltaron que “fue un paro muy importante. En todo el sistema de pregrado y en la mayoría de las facultades la actividad fue nula. Solo en algunas hubo alguna actividad parcial”.

Desde Conadu indicaron que la ley de financiamiento universitario “garantiza recursos para el funcionamiento, la investigación y la recomposición salarial docente. Su incumplimiento precariza la universidad pública”. Por su parte, los rectores de todo el país acordaron ir a la Justicia para que se aplique la ley.