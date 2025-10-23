Dispar acatamiento al paro de los docentes universitarios en la Ciudad

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Acusado de abusos a menores, un profesor de básquet de La Plata ya tiene fecha para ir a juicio
Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El bicicletero en la vereda, motivo de debate en La Plata: qué dice la ordenanza
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos
Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con acatamiento dispar se realizó ayer el paro docente universitario. En La Plata afectó las clases en los colegios preuniversitarios y en la mayoría de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
La medida de fuerza fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y adhirió la Asociación de Docentes Universitarios de la Plata (Adulp).
La protesta se realizó por el financiamiento del sistema universitario y el pedido de mejoras salariales para el sector. La ley de financiamiento fue promulgada pero el gobierno nacional anticipó que no la aplicará hasta que el Congreso Nacional explique cómo se conseguirán los fondos.
En la Ciudad afectó a los colegios Nacional, Anexa, Liceo y el bachillerato de Bellas Artes. En las facultades hubo alta adhesión en Periodismo, Humanidades, Psicología, Agronomía, Medicina y Trabajo Social. En tanto, hubo actividades prácticamente normales en Informática, Económicas y Derecho. En el resto de las unidades académicas la adhesión fue dispar. En Adulp resaltaron que “fue un paro muy importante. En todo el sistema de pregrado y en la mayoría de las facultades la actividad fue nula. Solo en algunas hubo alguna actividad parcial”.
Desde Conadu indicaron que la ley de financiamiento universitario “garantiza recursos para el funcionamiento, la investigación y la recomposición salarial docente. Su incumplimiento precariza la universidad pública”. Por su parte, los rectores de todo el país acordaron ir a la Justicia para que se aplique la ley.
LE PUEDE INTERESAR
Siguen los reclamos en la Escuela Secundaria N° 70
LE PUEDE INTERESAR
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí