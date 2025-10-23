Secuestran decenas de autopartes en La Plata

Tres talleres que funcionaban como desarmaderos fueron clausurados en distintos puntos de La Plata durante una serie de operativos orientados a frenar el mercado ilegal de autopartes. En los procedimientos, que incluyeron intervenciones en Los Hornos, en el casco urbano y en la zona de Hernández, resultaron aprehendidos tres hombres y se secuestraron más de 40 piezas de vehículos con numeraciones suprimidas o adulteradas.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en un taller de 60 entre 149 y 150, en Los Hornos, donde se hallaron 36 radiadores, motores, tapas de cilindro y un block sin documentación. En otro local, en 72 entre 15 y 16, los agentes descubrieron partes de motos desarmadas y una Peugeot Partner con autopartes que correspondían a un vehículo robado. En el lugar fue aprehendido un joven de 29 años, acusado de encubrimiento.

El tercer operativo se llevó a cabo en un taller de 522 entre 136 y 137, donde también se secuestraron autopartes con numeración suprimida y distintas piezas de un Peugeot color gris oscuro. Su propietario, de 64 años, fue trasladado a la dependencia policial.

Todos los establecimientos fueron clausurados y quedaron bajo la órbita de las fiscalías intervinientes: la UFI y Garantías en turno, la UFI N°13 y la UFI N°18 de La Plata. Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de las leyes 13.081 y 25.761, que regulan el funcionamiento de los talleres mecánicos y desarmaderos.