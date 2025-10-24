La empresa estatal AUBASA anunció que en noviembre comenzará la construcción de un cuarto carril entre el Acceso Sudeste y el peaje de Hudson , con el objetivo de reducir el embotellamiento habitual en ese tramo de la autopista.

Según se detalló la obra forma parte de un plan 2024-2027 y prevé una inversión de US$ 21,4 millones para la primera etapa, con finalización estimada en febrero de 2027.

El tramo a intervenir –en el sentido hacia La Plata– es precisamente aquel en el que actualmente la autopista reduce de cuatro a tres carriles, generando demoras diarias en horas pico.

Como había adelantado EL DIA semanas atrás, el plan de obra incluye la ampliación, construcción del cuarto carril en el tramo entre el Acceso Sudeste y el peaje de Hudson, repavimentación de los tres carriles existentes, renovación de la carpeta asfáltica y nueva demarcación.

La adjudicación de los trabajos será entre dos consorcios: Kavos SA – C&E Construcciones (kilómetro 11,4 al 20) y Pelque SA – Briales SA (hasta el kilómetro 30,42).

Futuras etapas

Ya se proyecta una segunda etapa para julio de 2026, que cubriría el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires desde el peaje Hudson hasta el Acceso Sudeste, con una inversión estimada de US$ 28,5 millones y una finalización proyectada para agosto de 2027.

Descongestión del embudo

La Autopista Buenos Aires-La Plata conecta la capital bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y es una vía de alta demanda tanto para transporte particular como de carga. Según AUBASA, en ese tramo “hace 20 años que prácticamente no se toca la estructura vial” de manera integral.

La incorporación del cuarto carril, junto con la mejora asfáltica, promete mejorar significativamente la fluidez del tránsito, reducir los tiempos de viaje y elevar la seguridad vial.

Para usuarios que cruzan a diario entre la CABA y La Plata, o que viajan a distritos del sur bonaerense, el “efecto embudo” al que se hace referencia ya es un problema conocido que afecta tanto días laborales como fines de semana largos.

Ahora está pendiente vigilar la ejecución de la obra, los plazos cumplidos, el impacto que tendrá durante los trabajos y cómo se gestionará la circulación en el tramo intervenido.