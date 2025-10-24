Vecinos de Gonnet, indignados: deben acarrear bidones de agua y ahora ni siquiera pueden llegar al camión

El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata
Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Qué encontraron en el departamento donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma
Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos
Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Aerolíneas Argentinas: la medida de fuerza de los pilotos afectó a más de 7 mil pasajeros
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
La "Semana de la Tierra" se extiende para el público en el Bosque
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de Gonnet viven desde hace muchísimo tiempo con un problema cotidiano que se volvió una escena absurda tras las últimas lluvias: para conseguir agua potable deben acarrear bidones, pero ahora uno de los camiones que los reparte quedó rodeado de charcos y barro, en una zona anegada sobre la calle 501 entre 16 y 17.
El servicio de agua corriente continúa sin llegar a varios sectores del barrio y, como paliativo, la empresa ABSA distribuye bidones en determinados puntos. Sin embargo, tras las intensas precipitaciones de los últimos días, el camión fue ubicado en un lugar casi inaccesible, rodeado de agua.
“Una vergüenza. Así entregan los bidones de agua en Gonnet. Hay que entrar con botes y te intiman si no pagás la factura”, denunció un vecino, reflejando la indignación generalizada.
Los frentistas aseguran que el reclamo por la falta de agua lleva años y que los arreglos provisorios nunca solucionaron de fondo el problema. “Pagamos un servicio que no tenemos, y encima tenemos que cargar los bidones por cuadras enteras, ahora entre charcos”, expresó otra vecina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí