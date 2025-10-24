Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Vecinos de Gonnet, indignados: deben acarrear bidones de agua y ahora ni siquiera pueden llegar al camión
24 de Octubre de 2025

Escuchar esta nota

Vecinos de Gonnet viven desde hace muchísimo tiempo con un problema cotidiano que se volvió una escena absurda tras las últimas lluvias: para conseguir agua potable deben acarrear bidones, pero ahora uno de los camiones que los reparte quedó rodeado de charcos y barro, en una zona anegada sobre la calle 501 entre 16 y 17.

El servicio de agua corriente continúa sin llegar a varios sectores del barrio y, como paliativo, la empresa ABSA distribuye bidones en determinados puntos. Sin embargo, tras las intensas precipitaciones de los últimos días, el camión fue ubicado en un lugar casi inaccesible, rodeado de agua.

“Una vergüenza. Así entregan los bidones de agua en Gonnet. Hay que entrar con botes y te intiman si no pagás la factura”, denunció un vecino, reflejando la indignación generalizada.

Los frentistas aseguran que el reclamo por la falta de agua lleva años y que los arreglos provisorios nunca solucionaron de fondo el problema. “Pagamos un servicio que no tenemos, y encima tenemos que cargar los bidones por cuadras enteras, ahora entre charcos”, expresó otra vecina.

