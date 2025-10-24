El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
Escuchar esta nota
Continúa tomada la acería de Berisso por parte de los trabajadores y crece la preocupación. Se trata de la empresa Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62, donde los dueños de la fábrica decidieron cerrarla durante un mes, según el planteo de los trabajadores, y que lo hicieron sin previo aviso a los empleados. Además aseguran que no les pagaron los sueldos y tampoco les dieron respuestas al personal sobre la situación que atraviesa la empresa.
Como se informó, ante este escenario de incertidumbre y falta de ingresos, los trabajadores decidieron paralizar totalmente la producción, con el objetivo de presionar por los sueldos adeudados y su futuro laboral. Se trata de "más de 50 familias sin ingresos", precisaron y agregaron que "necesitamos que esto se sepa”.
“Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, sumó el vocero, que además dio a conocer la viralización que hicieron los manifestantes en las redes sociales, con fotos y videos de protestas.
Cabe destacar que la empresa Acerías Berisso presentó, el día miércoles, a las autoridades provinciales y al sindicato una readecuación para preservar su actividad y sostener 30 puestos de trabajo, y un grupo de empleados afectados por la medida tomaron la empresa paralizando la producción y poniendo en riesgo la continuidad de la misma.

