Presupuesto: el Gobiernomolesto con los cambios

El gobierno de Javier Milei anticipó que propondrá modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026 durante su discusión en el Senado, luego de que la Cámara baja rechazara la derogación de la ley discapacidad y el financiamiento universitario, entre otras cuestiones que contemplaba el caído capítulo 11 de la iniciativa.

Así lo confirmó el ministro de Interior, Diego Santilli, durante un intercambio con la prensa acreditada en la Casa Rosada.

“Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, reveló el funcionario.

Y añadió: “Hay algunos temas que nos faltaron que están en el capítulo 11 que los vamos a trabajar en el Senado a ver si podemos reestructurar y trabajar en conjunto”.

Manifestó que confía en que se pueda “hacer un trabajo para mejorar la muy buena media sanción” lograda en la Cámara de Diputados “para hacerla mucho mejor”.

Fuentes del Poder Ejecutivo habían anticipado previamente la decisión de “mandar modificaciones al Senado para asegurar el equilibrio fiscal en el Presupuesto”.

De esta forma, el Gobierno buscará acomodar los números luego de que Diputados le rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento de universidades, contempladas en el artículo 75 de la norma.

La Casa Rosada, tal como quedó redactado el Presupuesto no ve viable cumplir con las metas de déficit cero en 2026, por lo que probará con cambios en el Senado y, de no conseguirlos, quedaría abierta la puerta a un veto posterior.

La discusión en la Cámara alta comienza hoy y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) es conseguir el dictamen de comisión de manera tal de dejar el texto listo para llevarlo al recinto la próxima semana.

En caso de poder introducir cambios en la ley ya aprobada en Diputados, el proyecto debería volver a ese cuerpo para aceptar las modificaciones o bien insistir con la redacción original.

Fuentes del oficialismo en el Senado señalaron que no estaba confirmado el número de avales necesario para hacer modificaciones.

En la madrugada de ayer el Gobierno logró aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero quedó por el camino su intención de eliminar las leyes de discapacidad y universidades, dos temas que le habían traído disgustos este año.

Se trata de la tercera derrota consecutiva del oficialismo para cada uno de estos dos temas, ya que a la sanción original en ambas cámaras del Congreso siguió la insistencia opositora para restituir la vigencia de las normas luego de que el presidente Javier Milei las vetara.