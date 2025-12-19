Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Junto a sectores del PJ, la izquierda y piqueteros

La CGT marchó a la Plaza y no descartó un paro nacional

Primera manifestación pública contra la reforma laboral. Los jefes sindicales coincidieron en su discurso sobre un “plan de lucha”

La CGT marchó a la Plaza y no descartó un paro nacional

Un escenario repleto de referentes sindicales, que saliero a desafiar al gobierno libertario /na

19 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

La CGT se movilizó ayer a la histórica Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminaría en un “paro nacional”.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” y le advirtió a los senadores que tengan “cuidado” con “lo que hacen” porque, dijo, el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó Arguello, y llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El referente sindical advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes”, insistió. “La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó.

En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar en la crisis de “2001”.

“No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más diginidad y más salarios”, definió Sola, que cuestionó el fondo de despidos laborales, concebido, dijo, para que “despedir sea más fácil”.

También reprochó que la reforma laboral busque “limitar el poder gremial”, en referencia a la legislación sobre el derecho a la protesta de los sindicatos. Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

“Para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola.

“Este es el principio e un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan: terminaremos con un paro en todo el país”, insistió.

“Gracias por sus palabras”

Mientras, desdela Casa Rosada, relativizaron la movilización sindical. Y la jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, chicaneó a la CGT al aclararle a la central obrera que “tomará en cuenta” sus palabras.

“Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”, expresó Bullrich desde sus redes sociales en los momentos previos a la firma del dictamen de la reforma laboral, que se tratará el 10 de febrero.

La jornada de protesta no estuvo exenta de incidentes debido a que los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones.

Las fuerzas se seguridad nacionales y porteña, que conformaron para esta oportunidad un comando unificado, buscaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes y arrojaron en un momento tenso gas pimienta sobre un sector de la manifestación en la Avenida 9 de Julio.

La CGT denunció, además, en redes sociales que retenes policiales impedían el ingreso de caravanas de autobuses con manifestantes, con el fin de menguar la participación en la protesta.

De la movilización participaron dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, y dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, además de las Madres de Plaza de Mayo.

También se movilizaron otras organizaciones de trabajadores como las dos fracciones de la CTA, la UTEP y agrupaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Varios miles de manifestantes, muchos identificados con camisetas de sindicatos y partidos políticos, se congregaron desde mediodía en la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.

“La reforma trata que el compañero se pelee con el compañero de al lado”, criticó Julio Barroso, un empleado químico y delegado gremial de 51 años.

El proyecto busca “que los trabajadores pierdan fuerza colectiva para defenderse, fomentar el ‘sálvese quien pueda’ y emparejar para abajo”, dijo a la AFP entre carteles que rezaban “No hay paz sin pan ni trabajo”.

 

