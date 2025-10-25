Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Opinión |Editorial

Un avance en nuestra región para el uso de la energía solar

Un avance en nuestra región para el uso de la energía solar
25 de Octubre de 2025 | 01:48
Edición impresa

Desde hace más de medio siglo, acompañando un proceso que se había iniciado en varios países desarrollados que se vieron impulsados por las recurrentes crisis petroleras desencadenadas en el mundo, se habían iniciado en la Argentina estudios y trabajos cada vez más consistentes sobre el uso de la energía solar, no acompañados sin embargo por instalaciones de magnitud aunque sí por muchas y exitosas experiencias puntuales.

Con el correr de los años varios países extendieron en sus campos enormes parques con pantallas solares, que se fueron sumando como generadores de energía eléctrica alternativa.

Una estimación realizada a fines de 2023 determinó que la energía solar se convirtió en una panacea, con un monto de inversión en numerosos países de 390 mil millones de dólares en ese año, una suma que por primera vez superó a todo el capital destinado a la industria petrolera. Esto significa que el crecimiento de las energías renovables en el planeta, que incluye a la energía eólica, ya está marcando un punto de inflexión.

Tales conceptos alcanzan especial valor al conocerse que en Magdalena se instalará el primer parque solar universitario de América latina, en base a un convenio celebrado por la intendencia de ese distrito y la Universidad Nacional de La Plata.

El Parque Solar se emplazará en los terrenos que la UNLP posee en la localidad de Hipólito Vieytes, partido de Magdalena, y permitirá cubrir primeramente el consumo total de los edificios universitarios. La instalación contará con más de 18.000 paneles solares bifaciales, capaces de captar tanto la radiación directa como la reflejada del suelo, montados sobre una estructura robotizada que seguirá el recorrido del sol durante el día, aumentando en un 40 por ciento la eficiencia del sistema.

Se resaltaron los beneficios económicos y energéticos que brindará el parque solar, en una obra que, por lo pronto le permitirá al Municipio una vez que entre en funcionamiento su autoabastecimiento energético, según señalaron.

LE PUEDE INTERESAR

Milei y la prueba de liderazgo: cambios, tensiones internas y el pedido de gobernabilidad

LE PUEDE INTERESAR

Beatificar a sacerdotes asesinados por los nazis

Cabe señalar que en muchos de los países europeos y euroasiáticos es común ver sobre los techos de las viviendas y departamentos pantallas solares, en tanto que en los campos se crean –en superficies de cinco o más hectáreas- verdaderos parques con pantallas de captación de energía solar. A su vez, se suceden también enormes molinos ecólicos o aeromotores, capaces de captar vientos para transformarlos en energía eléctrica.

Se debe hablar, también por ello, de la energía eólica, de mayor expansión que la solar en la Argentina. Sin embargo, lo que importa es que ambas fuentes energéticas se difundan y se facilite su adopción, al mismo tiempo que se profundice en el estudio y adquisición de los conocimientos para incrementar su eficacia.

En el caso de la energía solar, otra obvia ventaja es que no existe costo de combustible, de manera que los únicos gastos de generación son los que requiere el mantenimiento de las pantallas. Por lo tanto, se está hablando de experiencias y de avances que deben profundizarse, porque las nuevas energías brindan una solución económica que, además, es compatible a los postulados que hoy se invocan en defensa de una mejor calidad de vida.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Milei buscó respaldo ante el CEO de JP Morgan: el encuentro con Jamie Dimon selló un mensaje a Wall Street

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Últimas noticias de Opinión

Milei y la prueba de liderazgo: cambios, tensiones internas y el pedido de gobernabilidad

Beatificar a sacerdotes asesinados por los nazis

Llegar a fin de mes, una odisea

La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
Información General
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok
Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos
Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Una Amarok quedó atascada tras la rotura de un caño
Policiales
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Allanamientos por un ataque a tiros
Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco
El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
En plena lluvia, saqueo y daños en una carnicería
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Agenda
Deportes
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,
Con dos goles de Messi, el Inter sacó diferencias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla