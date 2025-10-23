Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad

Otro conflicto por la paralización de una fábrica en la Región: "Decenas de familias en la calle"

23 de Octubre de 2025 | 15:42

Un nuevo conflicto se inició en Berisso, afectando a los trabajadores de la fábrica Acerías Berisso, ubicada en 128 entre 61 y 62, tras su cierre durante un mes, sin abonar sueldos y sin dar respuestas. 

De esta manera, los empleados decidieron “tomar la fábrica” y reclamar lo adeudado. “Hoy se tomó la fábrica porque hace un mes que cerró sin aviso y no nos pagaron. Somos más de 50 familias sin ingresos, necesitamos que esto se sepa”, señalaron.

Esta acción de los trabajadores se replicó en las redes sociales, viralizando la “toma”. “Queremos que esto se haga viral para tener respuesta. Estamos desesperados”, sumaron. 

En tanto, el grupo de empleados de la fábrica sostuvo que la patronal se mantuvo, al igual que las autoridades, al margen del conflicto. “Más de cincuenta familias quedaron sin trabajo de un día para otro. No podemos seguir esperando”, agregaron. 

Mientras los involucrados esperan poder tener respuestas rápidas respecto a su futuro laboral y los sueldos adeudados, no se descarta que pueda haber manifestaciones en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

 

