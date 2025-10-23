Gimnasia tendrá elecciones presidenciales este año (no hay fecha confirmada), donde se deberá elegir un sucesor de Mariano Cowen. En este contexto, uno de los tantos candidatos lanzados, Edgardo “Toto” Medina tuvo una frase polémica.

Medina dijo en una entrevista “Necesitamos sumar tres puntos para quedarnos en Primera y yo no tengo problema en sentarme a conversar con Sebastián Ordóñez, el presidente de Platense, que es amigo, me sentaré y le diré que me dé los puntos”.

En revuelo, sobre todo en redes, fue elevándose y desde Platense emitieron un comunicado: "Ante las declaraciones del señor Edgardo Medina, quien insinuó públicamente que el Club Atlético Platense podría “entregarle los puntos a Gimnasia”, expresamos nuestro más enérgico repudio a manifestaciones que lesionan la integridad deportiva, la ética y el trabajo serio que representa nuestra institución".

Desde la conducción encabezada por el Presidente Sebastián Ordóñez, sigue el texto, "reafirmamos el compromiso inquebrantable de Platense con la transparencia, la honestidad y el respeto por la competencia. Nuestro club ha demostrado a lo largo de su historia que se rige por valores claros: el esfuerzo, la dignidad y la pasión por el deporte".

"Cualquier insinuación que ponga en duda nuestra conducta, nuestros jugadores o nuestro cuerpo técnico es inadmisible y agravia no solo a la institución sino también a nuestra gente, que con orgullo defiende los colores marrón y blanco en cada cancha del país. Exigimos responsabilidad y prudencia a quienes tienen exposición pública. Las palabras tienen consecuencias, y el respeto por la verdad debe ser un principio básico para todos los que formamos parte del fútbol argentino", cerró el comunicado de El Calamar.