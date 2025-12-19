Desde APTRA: Luis Ventura reveló cómo fue la tensa asamblea que expulsó a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith 

Tras la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de APTRA, decisión que se tomó en una asamblea cargada de tensión, Luis Ventura, presidente de la asociación, rompió el silencio y brindó detalles de lo ocurrido.

Ventura comenzó aclarando por qué no estuvo presente desde el inicio de la asamblea: "Llegué tarde porque estaba haciendo MasterChef y hoy teníamos votación y eliminación. Llegué ya con la asamblea resolviendo una de las dos votaciones que hubo, la primera de Evelyn y la segunda de Pilar, a la cual asistí, pero simplemente asistí porque la directiva no puede votar", explicó el presidente de APTRA.

"Tanto una como otra están en situación de apelar el fallo y que sea finalmente la Comisión quien defina. Si es que eligen ese camino, a lo mejor pueden elegir a algún otro", reveló Ventura.

En ese sentido, Evelyn ya manifestó su intención de avanzar con una apelación, mientras que Pilar aseguró públicamente que no lo hará.

El presidente de APTRA describió el clima que se vivió durante la reunión: "Hace tiempo que no vivía una asamblea tan altisonante como la de hoy. De los 95 socios, votaron 52", contó, dando dimensión del nivel de participación y del contexto en el que se tomó la decisión.

Sobre la modalidad de votación, Ventura fue preciso: "Se levantaba la mano de acuerdo a las opciones, se contaba y se anotaba". También reveló un breve intercambio personal tras el resultado: "Evelyn me vino a decir que estaba disgustada con la decisión".

Por último, el presidente de APTRA hizo referencia al impacto emocional del episodio y a las reacciones posteriores: "Marcelo Polino estaba muy contento con la decisión", cerró Ventura.