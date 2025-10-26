Elecciones 2025: Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, se confirmó que la modelo y bailarina, Virginia Gallardo, se convertirá en diputada nacional por Corrientes, para La Libertad Avanza.

La ex Bailando por un Sueño fue elegida por la gestión de Javier Milei para encabezar las listas libertarias. Según los resultados arrojados por la Cámara Nacional Electoral, a la ex vedette la votó el 32,64% del padrón, con 176.538 votos.

De esta manera, la panelista de Polémica en el Bar asumirá su lugar como diputada en la Cámara Baja el próximo 10 de diciembre, cuando se renueven las bancas. Según trascendió, y en base a las cifras oficiales, su dieta será de cerca de $7.000.000 brutos.

Una vez que se confirmó su ingreso a Diputados, Virginia Gallardo agradeció: “Al presidente por marcar el cambio del camino, que empezó hace dos años atrás y pretendemos seguir avanzando para tener una Argentina próspera”. “Nada se puede avanzar sin la Provincia con la Nación. Gracias a los correntinos que apostaron por La Libertad Avanza”, cerró.



