Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
En la antesala de los Martín Fierro de Cable 2025, Jorge Rial sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su relación con Luis Ventura, presidente de APTRA y su histórico compañero en Intrusos. Durante su programa Argenzuela en Radio 10, el conductor recordó los comienzos del ciclo y expresó su deseo de ser nominado este año.
“En la tele revolucionó todo, dio vuelta la tarde de los canales de noticias. Hace dos años que están tratando de ver cómo nos ganan y no pueden”, comentó, entre risas. Sus compañeros Mauro Federico y Agustín Rey aprovecharon el momento para lanzarle una broma al aire: “Tengo la impresión de que eso nos va a jugar en contra. Vos hablaste mucho en contra de APTRA”, lo chicanearon.
Lejos de esquivar el tema, Rial aprovechó para aclarar su vínculo con Ventura y desmentir los rumores de enemistad: “Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé bien. No tengo nada en contra de él ni del premio. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero”, afirmó con total honestidad.
Para cerrar, el periodista fue contundente: “Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera, menos con él”. La relación entre Rial y Ventura tuvo altibajos a lo largo de los años, pero el punto de quiebre se dio en 2014, cuando Rial decidió desvincular a su colega de Intrusos tras un conflicto mediático.
Ventura había hablado públicamente sobre un embarazo de su entonces pareja, Fabiana Liuzzi, lo que generó tensión dentro del canal. Con el tiempo, las diferencias se profundizaron por cruces familiares y judiciales, especialmente a partir de la relación entre Ventura y Morena Rial, hija del conductor.
Sin embargo, los años pasaron y ambos parecen haber dejado atrás las viejas heridas. Hoy, con el reconocimiento profesional de por medio y los Martín Fierro a la vuelta de la esquina, Jorge Rial elige la reconciliación antes que el rencor: una muestra de respeto hacia quien fue su compañero de décadas frente a cámara.
