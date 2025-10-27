IPS: pago para jubilados y pensionados, desde el jueves

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de octubre a partir del próximo jueves 30, tal como suele llevar a cabo.

El organismo bonaerense informó que el cronograma se divide en dos jornadas, organizando a los beneficiarios según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En principio, el jueves 30 de octubre, jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 0, 1, 2 y 3 podrán percibir el arancel correspondiente.

En tanto, ese día -el anteúltimo de octubre- también se liquidarán las pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Por otro lado, el último día del décimo mes del año, el viernes 31 de octubre, cobrarán los restantes: aquellos jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Por otro lado, es necesario recordar que el pago presencial, es decir por ventanilla, se realizará hasta el martes 25 de noviembre.