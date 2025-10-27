Impactante choque en La Plata: un auto terminó contra la ventana de una casa

Un impactante choque tuvo lugar en la intersección de calle 21 y 64, en La Plata. Por el hecho ocurrido esta tarde, un automóvil terminó frenando contra la ventana de una casa.

Según confirmaron fuentes oficiales, un móvil del Comando de Patrullas de La Plata se acercó a la esquina de 21 y 64 por un llamado al 911 que reportó un siniestro. Los involucrados son un Renault Clío y un Chevrolet Corsa.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar para constatar que ninguno de los dos conductores involucrados presentara lesiones. En tanto, la tensión se apoderó del lugar ante una posible fuga de gas del Corsa.

Ante ello, personal de Bomberos de La Plata llegó al lugar para cerrar la llave de gas del vehículo. Sin heridos, solo se registraron daños materiales.