Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Buenos Aires para ver el partido contra Racing: hay tres heridos graves

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro. Los "torcedores" viajaban rumbo a Buenos Aires.
Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades también confirmaron que no hubo víctimas fatales.
Los hinchas viajaban para presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing Club, que se disputará el próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.
El grupo de fanáticos había salido de Río en una caravana de cinco micros; uno de ellos fue el que perdió el control. En el lugar trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:20 en el kilómetro 282, cerca de Barra Mansa. La Policía Federal de Carreteras informó que tres de los heridos presentan golpes graves. Las víctimas fueron trasladadas a la Santa Casa de Barra Mansa y al Hospital São João Batista.
🚐 Volcó un micro con hinchas del Flamengo rumbo a Argentina.— Noticias Argentinas (@NAagencia) October 27, 2025
👉 El accidente se produjo en una ruta que va desde Río de Janeiro hasta San Pablo. pic.twitter.com/ClO2AcO2Pp
