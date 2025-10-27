Milei congela los cambios de Gabinete y descarta convocar a Kicillof para dialogar

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Dictaron conciliación obligatoria en la acería de Berisso y hubo acatamiento de los trabajadores
Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
Impactante choque en La Plata: un auto terminó contra la ventana de una casa
Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central en un cruce clave por la clasificación a la Libertadores
Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”
Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"
La Plata: dos roba ruedas oriundos del Conurbano cayeron tras una persecución
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"
Peligro: una rama sostenida por cables en un barrio de La Plata
¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
Tras el triunfo libertario, Milei dijo que "lo peor ya pasó" y habló de los cambios en el Gabinete
La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí
En Gambier: por una obra de ABSA, una jubilada no puede salir ni a la vereda de su casa
La pareja del José Sosa: Camila Homs mostró cómo avanza su embarazo y enterneció a sus seguidores
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
¡Qué frío en La Plata! En los umbrales de noviembre volvieron las temperaturas de invierno y las camperas
Marcelo Tinelli sobre el triunfo de La Libertad Avanza: “Hasta que no termine esto..."
Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: “Ya llegará el momento"
Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada fue un caos
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego del triunfo del oficialismo en las legislativas nacionales de La Libertad Avanza por unos 10 puntos y tras haber llamado a los gobernadores a negociar las futuras reformas, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de establecer un diálogo con Axel Kicillof, tal como el bonaerense había pedido.
"El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución. Es decir, alguien que abraza las ideas comunistas no es parte de la solución", afirmó Milei que, descartó de plano, entablar un diálogo con el mandatario provincial.
"Es muy difícil. Si yo quiero bajar los impuestos y darle más libertad a la gente, y usted quiere reventarle la cabeza a impuestos a la gente y cercenarle la libertad… Pero bueno, lo resolvieron los argentinos", agregó en declaraciones a LN+.
Las declaraciones de Milei se dieron tras su discurso desde el escenario del búnker del Hotel Libertador, donde celebró el triunfo a nivel nacional de La Libertad Avanza y adelantó que convocará a la mayoría de los gobernadores a buscar acuerdos. “Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial”, sostuvo rodeado de los principales candidatos de su espacio.
Y en ese sentido, agregó: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.
Por otra parte, Milei expresó que demorará los cambios en el Gabinete, luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales, y que buscará "los mejores interlocutores" para llevar adelante las reformas que quiere impulsar.
Pese a que lo había anunciado días atrás, el resultado en las urnas lo sorprendió al Presidente y por ello congelará los cambios de Gabinete, que tenía, entre otros, el nombre del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la mira por su enfrentamiento con Santiago Caputo.
"La construcción del nuevo Gabinete está asociado a la nueva composición que tenga el Congreso y a los interlocutores que necesito para implementar eso", afirmó. Y agregó: "El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda. La verdad, quiero que sepa: es fuerte el resultado".
Quienes rodean al Presidente presumen en definitiva que congelará los cambios y no anticipará los reemplazos de Patricia Bullrich (Seguridad), una de las grandes ganadoras de la jornada; Luis Petri (Defensa), otro de los funcionarios que ocuparon un lugar en la boleta de LLA y le ofrendaron una victoria en las urnas al jefe del Estado; o Mariano Cúneo Libarona, que ya avisó que se irá de la cartera de Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí