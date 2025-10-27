Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Milei congela los cambios de Gabinete y descarta convocar a Kicillof para dialogar

Milei congela los cambios de Gabinete y descarta convocar a Kicillof para dialogar
27 de Octubre de 2025 | 18:32

Escuchar esta nota

Luego del triunfo del oficialismo en las legislativas nacionales de La Libertad Avanza por unos 10 puntos y tras haber llamado a los gobernadores a negociar las futuras reformas, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de establecer un diálogo con Axel Kicillof, tal como el bonaerense había pedido.

"El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución. Es decir, alguien que abraza las ideas comunistas no es parte de la solución", afirmó Milei que, descartó de plano, entablar un diálogo con el mandatario provincial.

"Es muy difícil. Si yo quiero bajar los impuestos y darle más libertad a la gente, y usted quiere reventarle la cabeza a impuestos a la gente y cercenarle la libertad… Pero bueno, lo resolvieron los argentinos", agregó en declaraciones a LN+.

Las declaraciones de Milei se dieron tras su discurso desde el escenario del búnker del Hotel Libertador, donde celebró el triunfo a nivel nacional de La Libertad Avanza y adelantó que convocará a la mayoría de los gobernadores a buscar acuerdos. “Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial”, sostuvo rodeado de los principales candidatos de su espacio.

Y en ese sentido, agregó: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

Cambios de Gabinete nacional

Por otra parte, Milei expresó que demorará los cambios en el Gabinete, luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales, y que buscará "los mejores interlocutores" para llevar adelante las reformas que quiere impulsar.

Pese a que lo había anunciado días atrás, el resultado en las urnas lo sorprendió al Presidente y por ello congelará los cambios de Gabinete, que tenía, entre otros, el nombre del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la mira por su enfrentamiento con Santiago Caputo.

"La construcción del nuevo Gabinete está asociado a la nueva composición que tenga el Congreso y a los interlocutores que necesito para implementar eso", afirmó. Y agregó: "El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda. La verdad, quiero que sepa: es fuerte el resultado".

Quienes rodean al Presidente presumen en definitiva que congelará los cambios y no anticipará los reemplazos de Patricia Bullrich (Seguridad), una de las grandes ganadoras de la jornada; Luis Petri (Defensa), otro de los funcionarios que ocuparon un lugar en la boleta de LLA y le ofrendaron una victoria en las urnas al jefe del Estado; o Mariano Cúneo Libarona, que ya avisó que se irá de la cartera de Justicia.

