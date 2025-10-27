Un hombre terminó demorado por haber intentado pasar marihuana a un Penal de La Plata

En las últimas horas, un hombre de 34 años fue detenido en el acceso al complejo carcelario de Melchor Romero, luego de que intentara ingresar marihuana escondida en envases de shampoo y crema de enjuague para un detenido.

El procedimiento se registró en la calle 179 entre 524, cuando personal del establecimiento penitenciario alertó al 911 sobre una situación sospechosa en el módulo de ingreso al penal. Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados por oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que, durante el control de pertenencias habitual, se hallaron cuatro bolsitas de nylon negro ocultas dentro de los envases de higiene personal que portaba el visitante.

El detenido, domiciliado en Villa Domínico, fue sometido a un registro y se le incautaron 19 gramos de picadura de marihuana, los cuales arrojaron resultado positivo en prueba de orientación.

La causa quedó caratulada como “Infracción a la Ley 23.737, tenencia simple” y el fiscal de turno avaló el accionar policial, dispuso la libertad del imputado bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal. El hecho quedó a cargo de la UFI N.º 18 del Departamento Judicial La Plata.