Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”

A pesar de enfrentar críticas de distintos sectores políticos, Virginia Gallardo fue una de las figuras destacadas de este domingo tras consagrarse como diputada nacional por Corrientes en el marco de las Elecciones Legislativas 2025.

La ex panelista de Mujeres Argentinas (El Trece), dialogó esta mañana con sus ex compañeras de panel y reflexionó sobre su victoria como candidata de La Libertad Avanza: “Lo tomo como aprendizaje para los demás. Si bien son frases armadas, de verdad somos arquitectos de nuestro destino”.

En la misma línea, dijo no hacer caso a las múltiples críticas que recibió al momento de lanzar su candidatura: “No escuchen las críticas. Yo crecí con la crítica. Me expuse a la votación popular toda mi vida, desde los reinados en Corrientes, los programas de televisión, hasta la candidatura de hoy”.

Y agregó: “Yo siempre me pongo a disposición de que la gente haga conmigo lo que quiera. Por eso voy muy tranquila por la vida. Siempre sí a la crítica constructiva. No a la violencia”.

Gallardo celebró el resultado de las Elecciones y el fruto de su campaña política: “Ha sido todo tan vertiginoso para mí. ¡Como la Argentina en la que vivimos! De un día para el otro fue un nuevo proyecto, y en un mes y medio.... ¡ganamos y entramos!”.

Finalmente, hizo una mención especial al presidente Javier Milei por apoyar su candidatura y confiar en ella: “Quiero aprovechar, agradecer por la confianza tanto a Javier como al partido, porque era algo impensado. (...) Yo confiaba porque soy de acá. Porque las provincias son diferentes”.