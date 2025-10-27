Provincias Unidas, tercero a nivel nacional y perdió en Córdoba y Santa Fe

Se desploman todos los dólares y se disparan las acciones argentinas en Wall Street
Se desploman todos los dólares y se disparan las acciones argentinas en Wall Street
Un columnista de EL DIA anticipó que habría sorpresas en las elecciones
Tras el triunfo libertario, Milei piensa en relanzar el Gobierno y asegura que "lo peor ya pasó"
Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada fue un caos
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
¡Qué frío en La Plata! En los umbrales de noviembre volvieron las temperaturas de invierno y las camperas
Marcelo Tinelli sobre el triunfo de La Libertad Avanza: “Hasta que no termine esto..."
Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: “Ya llegará el momento"
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Bessent saludó a Milei y aseguró que el país "se encamina hacia un futuro económico brillante"
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El frente de los gobernadores solo ganó en Corrientes y sumó poco más del 7% de los votos en el país; consiguió 8 bancas
Las elecciones legislativas de ayer dejaron un sabor más amargo que dulce para Provincias Unidas, la coalición impulsada por el exgobernador cordobés y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, y que además tiene entre sus referentes a los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
La alianza que apostaba a romper con la polarización y a posicionarse como alternativa de poder para las presidenciales 2027, tuvo un fallido debut en las urnas, al quedar tercero a nivel nacional con el 7,11% de los votos (muy lejos de La Libertad Avanza-LLA) y Fuerza Patria) y lograr 8 bancas en la Cámara de Diputados.
Las derrotas de Schiaretti en Córdoba, Pullaro en Santa Fe, Vidal en Santa Cruz, Sadir en Jujuy y Torres en Chubut son una clara muestra del flojo desempeño de una fuerza que apostó por nacionalizar una elección que acaso debió disputar distrito por distrito.
En este contexto Corrientes, la provincia que gobierna Gustavo Valdés, fue el único territorio donde este denominado frente “federal” pudo festejar una victoria: obtuvo el 33,91% de los sufragios y superó por poco más de un punto a la lista de Virginia Gallardo (que sacó el 32,68% por LLA). De esta manera, Provincias Unidas se quedó con una de las tres bancas en juego; las otras dos se repartieron entre LLA y Fuerza Patria, que allí salió tercero con el 28,32%.
La mayor cantidad de legisladores para Provincias Unidas vino por el lado de Córdoba, donde la lista encabezada por Schiaretti salió segunda con el 28,32% y cosechó tres escaños, por debajo de LLA (42,35% y 5 bancas). El otro diputado en juego fue para Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota a la cabeza (8,75 %), quien le habría restado apoyos al oficialismo local para achicar la brecha con los libertarios.
No obstante, Schiaretti celebró su ingreso al Congreso: “Somos la expresión del federalismo y nunca vamos a dejar de velar para que Argentina sea federal”.
LE PUEDE INTERESAR
El Frente de Izquierda, cuarto y pierde una banca
LE PUEDE INTERESAR
La UCR, Potencia y la CC-ARI no llegaron al 1%
El revés en Córdoba, se extendió a Santa Fe, donde la alianza tampoco logró posicionarse pese a haber llevado como candidata a la vicegobernadora Gisela Scaglia, que quedó relegada en un tercer lugar con el 18,32% de los votos, más de 20 puntos por debajo de LLA (40,67%), que se queda con cuatro de las nueve bancas en juego. Las otras se reparten entre Fuerza Patria (28,69%) y Provincias Unidas, solo con dos.
Hasta allí, 6 de las 8 bancas que obtuvo Provincias Unidas. La otra vino desde Jujuy, donde el armado federal también fue derrotado por LLA (37,35% contra 19,87%) y apenas logró salvar uno de los tres diputados en juego.
Dura derrota en la Provincia
El octavo y último diputado que pudo ingresar el armado de los gobernadores fue gracias al porteño Martín Lousteau, que quedó cuarto por detrás de LLA, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda, arañando apenas el 6% que le permitió superar el piso para asegurar otro lugar en el Congreso.
Peor le fue a la alianza de los gobernadores con la candidatura de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, donde apenas llegó al 2,44% de los votos y llegó al piso para sumar otro legislador. Este resultado, relegó al frente al quinto lugar por detrás de LLA, Fuerza Patria, el Frente de Izquierda y Propuesta Federal por el Cambio, que candidateaba a Fernando Burlando en primer lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí