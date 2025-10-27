Violeta, por muy poco: LLA sorprendió en la Provincia

Se desploman todos los dólares y se disparan las acciones argentinas en Wall Street
Se desploman todos los dólares y se disparan las acciones argentinas en Wall Street
La lista que encabezó Diego Santilli se imponía por menos de un punto al peronismo. Así dio vuelta la ventaja de 14 puntos que Fuerza Patria había conseguido en las elecciones desdobladas de septiembre
La Libertad Avanza (LLA), con Diego Santilli a la cabeza, se quedaba con una sorpresiva victoria por sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, en una reñida elección que se definió por menos de un punto de diferencia.
De acuerdo a los resultados oficiales, la lista violeta sacó el 41,45 por ciento de los votos, seguido muy de cerca por Fuerza Patria, que llevó a Jorge Taiana a la cabeza de la lista, con el 40,91 por ciento.
Tras escrutarse el 98,97 por ciento de las mesas, el Frente de Izquierda se ubicó en el tercer lugar con el 5,04 por ciento, y Propuesta Federal para el Cambio, con Fernando Burlando a la cabeza, un 2,79 por ciento.
En tanto, la alianza Provincias Unidas, que llevó en primer lugar a Florencio Randazzo, obtuvo el 2,44 por ciento.
Sobre las 35 bancas que se pusieron en juego, La Libertad Avanza se quedó con 17, Fuerza Patria con 16, y el FIT con 2.
El mapa del principal distrito electoral del país se repartió entre LLA, que ganó ampliamente en el interior, y Fuerza Patria, que obtuvo la mayoría de sus victorias en los distritos del Conurbano.
El peronismo, sin embargo, perdió casi 300.000 votos desde la última elección el pasado 7 de septiembre, cuando le había ganado a los libertarios por casi 14 puntos de ventaja.
Luego de una campaña tormentosa y tras perder a su candidato inicial, José Luis Espert, por vínculos con el narcotráfico, La Libertad Avanza logró una gran remontada, que le permitió ganar también la pelea a nivel nacional. La victoria en la Provincia resultó una de las claves para computar el resultado en todo el país.
Con apenas un mes y medio de diferencia, los resultados en la Provincia resultaron sorprendentes. Ayer, LLA se impuso en 99 de los 135 municipios en esta elección legislativa nacional, y Fuerza Patria solo en 36.
En la elección provincial de septiembre, en cambio, Fuerza Patria había triunfado en 100 municipios, en unos comicios en los que fueron clave los intendentes, que movilizaron a punteros y desplegaron la logística territorial para garantizarse la gobernabilidad en sus concejos deliberantes.
El resultado resultó sorpresivo no sólo porque La Libertad Avanza dio vuelta la taba y superó al peronismo tras descontar los 14 puntos de septiembre. También, porque la campaña libertaria estuvo plagada de contratiempos como las denuncias contra Espert y su posterior renuncia, la pelea en la Justicia por la reimpresión de las boletas y la emergencia de Santilli como primer candidato.
Finalmente, contra todos los pronósticos, La Libertad Avanza terminó derrotando a Fuerza Patria que, si bien admitía que iba a ganar por menor diferencia, se aprestaba a festejar desde su búnker en La Plata.
Santilli volvió a colgarse la medalla de verdugo del peronismo. Lo había hecho en 2021 cuando encabezó la lista de Juntos por el Cambio y derrotó por poco más de 4 puntos a Victoria Tolosa Paz, la candidata del entonces presidente Alberto Fernández. Ayer se repitió la historia aunque esta vez su rival fue Jorge Taiana.
Para los libertarios, la quinta fue la vencida. El ahora presidente Javier Milei había sido derrotado en las PASO de 2023, luego en las generales de ese mismo año y también en el balotaje que terminó ganando pero a nivel nacional. LLA también había mordido el polvo de la derrota en las generales bonaerenses de octubre por 14 puntos.
Pero ayer, los libertarios lograron dar vuelta la página y coronaron un batacazo.
El festejo de Diego Santilli, junto a patricia Bullrich / na
