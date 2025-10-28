Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El caso Gorostiza, el diputado platense internado en Punta Cana, llegó a la Suprema Corte

El caso Gorostiza, el diputado platense internado en Punta Cana, llegó a la Suprema Corte
28 de Octubre de 2025 | 14:55

Escuchar esta nota

Ricardo Emir Gorostiza, diputado provincial con mandato cumplido de 73 años, permanece internado en estado crítico en Punta Cana. Como se viene publicando, su cuadro médico combina shock séptico, un infarto y fallo renal agudo. En ese contexto, su familia enfrenta otra batalla pararela: contra una aseguradora y al mismo tiempo un pedido a la Justicia para resolver la situación.

"La empresa Interassist Argentina S.A., que cobró una póliza con cobertura de hasta USD 200.000, se niega a cumplir las órdenes judiciales que la obligan a cubrir prestaciones vitales como la hemodiálisis y los tratamientos complementarios. Pese a que el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata dictó una medida cautelar parcial para garantizar la diálisis, la familia denuncia que la empresa incumplió la manda judicial", manifiestan desde su familia.

En un texto que compartieron, amplían: "El expediente, a cargo de la juez Dra. Silva Pelossi, se convirtió en una odisea procesal. En lugar de resolver con urgencia el amparo presentado, la magistrada promovió un “conflicto de competencia” que paralizó el trámite entre tribunales. Luego, al retomar la causa, exigió “prueba técnico-científica” para autorizar el avión sanitario, una exigencia insólita ante un cuadro médico crítico".

"Mientras tanto, la causa lleva 12 días detenida en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El abogado de la familia, Dr. Diego Cotleroff, presentó dos prontos despacho —el 25 y el 28 de octubre—, pero ninguno fue respondido", detallaron.

En paralelo, la familia reveló que "asumimos costos que superan los 100.000 dólares. Ante la falta de cobertura, fueron ellos quienes debieron comprar y trasladar plaquetas por su cuenta, viajando cinco horas hasta Santo Domingo para conseguirlas. “La burocracia está matando a mi padre”, denuncia su hija, impotente frente a lo que está viviendo.

 

