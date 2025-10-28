Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Corte Suprema dejó firme dos condenas contra Guillermo Moreno e inhabilitó al ex funcionario para ejercer cargos públicos
28 de Octubre de 2025 | 19:17

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes hoy dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno que implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, y que incluyen además la inhabilitación absoluta al ex funcionario para ejercer cargos públicos, al rechazar los recursos presentados por su defensa.

El primer caso, tramitado ante el Tribunal Oral Federal 8, se refiere a la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, en la que Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y forzó la suspensión de la votación.

Fue condenado por amenazas coactivas, fallo que fue confirmado en 2023 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal y, ahora, por el máximo tribunal, que lo declaró “inadmisible” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, se refiere al uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como “Clarín miente” y otras frases impresas en artículos promocionales difundidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio.

El delito acreditado fue peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del ex funcionario, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, lo que dejó firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También fueron condenados en la causa del cotillón Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ex directivos del Mercado Central.

Moreno, figura clave del kirchnerismo en materia económica durante el mandato de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedó así definitivamente fuera del ámbito público por sentencia judicial firme.

