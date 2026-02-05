Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |"ME ARREPIENTO DE CADA MINUTO QUE PASÉ CON ÉL"

El Mundo |“ME ARREPIENTO DE CADA MINUTO QUE PASÉ CON ÉL”

Bill Gates y su polémica relación con el abusador

Bill Gates (der) junto a Epstein. El fundador de Microsoft dijo que su relación con el financista solo se limitó a algunas cenas / Web

5 de Febrero de 2026 | 00:50
Edición impresa

Bill Gates reconoció públicamente que lamenta haber mantenido vínculos con el financista Jeffrey Epstein, tras la difusión de nuevos documentos oficiales que vuelven a poner bajo la lupa su relación con el abusador sexual convicto.

En una entrevista con 9 News Australia, el cofundador de Microsoft aseguró que se arrepiente “de cada minuto” que pasó con Epstein y pidió disculpas por haber aceptado encuentros con él entre 2011 y 2014.

Las declaraciones surgieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara archivos desclasificados que incluyen borradores de correos atribuidos a Epstein, en los que se mencionan supuestas conductas inapropiadas de Gates. El empresario negó de manera tajante esas acusaciones y sostuvo que uno de los mensajes más comprometedores -que menciona que Gates había contraído una enfermedad de transmisión sexual que estaba tratando y que no había informado del tema a su entonces esposa Melinda- fue escrito por el propio Epstein y nunca enviado. “El mail es falso. No sé qué pensaba. Tal vez intentaba atacarme”, afirmó.

Gates explicó que su relación con Epstein se limitó a cenas y conversaciones sobre posibles donaciones para iniciativas de salud global. Según dijo, el financista se presentaba como un intermediario capaz de acercar a grandes fortunas al mundo de la filantropía. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Fue una tontería pasar tiempo con él”, admitió. También negó haber visitado la isla privada de Epstein o haber tenido vínculos con mujeres relacionadas con el caso.

TRISTEZA DE MELINDA

Las revelaciones reavivaron la reacción de su exesposa, Melinda French Gates, quien expresó una profunda tristeza frente a la desclasificación de los documentos. En distintas entrevistas con NPR, la filántropa describió los hechos como “desgarradores” y remarcó que las explicaciones deben ser dadas por quienes protagonizan los mensajes. “Esas preguntas son para esas personas y para mi exmarido. Ellos tienen que responder, no yo”, señaló.

Melinda también recordó que decidió poner fin a su matrimonio en 2021 y que ese proceso implicó dejar atrás tanto la relación personal como el trabajo compartido en la fundación.

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
