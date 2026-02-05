Un jet de lujo y la explosiva conexión con Fred Machado

Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron un vínculo poco conocido entre Jeffrey Epstein y el financista argentino Fred Machado, hoy detenido por narcotráficoy protagonista del escándalo que terminó con la candidatura de José Luis Espert en las últimas elecciones legislativas. En 2015, Machado intentó venderle al magnate un jet Gulfstream valuado en más de 10 millones de dólares, en el marco de las gestiones de Epstein para ampliar su flota de aviones privados.

Según los registros, el contacto se dio a través del piloto personal de Epstein, Larry Visoski, quien intercambió mails con intermediarios aeronáuticos y le trasladó a su jefe una oferta “fuera de mercado”.

El avión, adquirido previamente por Machado, podía venderse por hasta 12,5 millones de dólares con remodelaciones completas. Epstein pidió detalles técnicos y evaluó la operación, aunque la documentación disponible no confirma la compra se haya hecho. Otros archivos hallados en poder del financista incluyen contratos firmados por Machado en 2016 ligados a un préstamo de US$ 800.000 para adquirir otro avión.