Londres abre archivos por un embajador bajo sospecha

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
La Ciudad, en el puesto 13º en el ranking de la burocracia municipal
VIDEO.- Quejas por presencia de ratas en la zona de juegos de Plaza Moreno
Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
El gobierno del Reino Unido acordó publicar documentos oficiales vinculados al nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE UU, pese a que el exfuncionario tenía una amistad con Jeffrey Epstein. La decisión llegó tras una fuerte presión política sobre el premier Keir Starmer, quien admitió que conocía ese vínculo cuando designó a Mandelson en 2024, aunque dijo no saber su real profundidad.
Starmer sostuvo que el exembajador “mintió repetidamente” sobre su relación con el financista condenado por delitos sexuales y aseguró que, de haber sabido lo que hoy revelan los documentos desclasificados en EE UU, nunca lo habría nombrado. La publicación de mails que muestran contactos sostenidos incluso después de la condena de Epstein en 2008 provocó la caída definitiva de Mandelson y abrió interrogantes sobre el criterio del gobierno. La oposición conservadora exigió transparencia total y cuestionó que la seguridad nacional sea usada para ocultar información incómoda.
