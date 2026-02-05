Londres abre archivos por un embajador bajo sospecha

El gobierno del Reino Unido acordó publicar documentos oficiales vinculados al nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE UU, pese a que el exfuncionario tenía una amistad con Jeffrey Epstein. La decisión llegó tras una fuerte presión política sobre el premier Keir Starmer, quien admitió que conocía ese vínculo cuando designó a Mandelson en 2024, aunque dijo no saber su real profundidad.

Starmer sostuvo que el exembajador “mintió repetidamente” sobre su relación con el financista condenado por delitos sexuales y aseguró que, de haber sabido lo que hoy revelan los documentos desclasificados en EE UU, nunca lo habría nombrado. La publicación de mails que muestran contactos sostenidos incluso después de la condena de Epstein en 2008 provocó la caída definitiva de Mandelson y abrió interrogantes sobre el criterio del gobierno. La oposición conservadora exigió transparencia total y cuestionó que la seguridad nacional sea usada para ocultar información incómoda.