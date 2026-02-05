La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata
Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia
Advertencia de Ingenieros: el sistema eléctrico en La Plata “opera al límite”
Edad de imputabilidad: hay fecha para el debate en Diputados y acuerdo para que sea "14 años"
Deportaciones a la Argentina: dudas sobre la movida de EE UU
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
La odisea de volver a La Plata sin quedar varado en el intento: “Desespera”
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
Un juvenil de Gimnasia fue convocado nuevamente a la Selección Sub 17 de Placente
Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a la Argentina y toman fuerza los rumores de casamiento
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Borran el “ángel Meloni” de un fresco tras la fuerte polémica en Italia
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Karyna Shuliak, su última pareja, figura en un testamento firmado por el financista dos días antes de morir en 2019, como beneficiaria central de su enorme patrimonio
Desde la muerte de Jeffrey Epstein en una celda federal en agosto de 2019, su fortuna y su círculo íntimo quedaron bajo una lupa permanente. Entre los nombres que emergieron con más fuerza aparece el de Karyna Shuliak, una odontóloga nacida en Bielorrusia que pasó del anonimato absoluto a ser señalada como la principal heredera del financista acusado de tráfico sexual de menores.
Shuliak nació el 15 de marzo de 1989 en Minsk y llegó a Estados Unidos en 2009 para estudiar odontología. Se formó en instituciones de alto perfil, incluida la Universidad de Columbia, donde obtuvo su licencia profesional. Su vida pública era prácticamente inexistente hasta que, tras la muerte de Epstein, documentos judiciales y reportes periodísticos comenzaron a describirla como su última pareja estable, una relación que se habría iniciado alrededor de 2010, poco después de que el financista recuperara la libertad tras una condena previa.
Durante casi una década, Shuliak combinó su carrera con una relación que la vinculó directamente al entramado de propiedades de Epstein. Registros oficiales la sitúan en direcciones asociadas a sus empresas, incluida una clínica dental en St. Thomas, en las Islas Vírgenes, controlada por sociedades del magnate. Aunque evitó la exposición mediática, su cercanía con Epstein quedó documentada en distintos expedientes.
Uno de los datos más sensibles es que Shuliak fue la última persona con la que Epstein habló por teléfono antes de morir. En los registros penitenciarios figura como “Persona 1”, un detalle que alimentó especulaciones, aunque las autoridades no hallaron indicios de criminalidad en el suicidio. El punto más impactante llegó con la revelación del testamento firmado el 8 de agosto de 2019, apenas 48 horas antes de su muerte. Allí, Epstein la colocó como beneficiaria central de su patrimonio, estimado entonces en cientos de millones de dólares. El plan incluía unos 100 millones en efectivo y pagos futuros, además de propiedades en Manhattan, Palm Beach, Nuevo México, París y sus dos islas privadas en el Caribe, junto con un anillo de diamantes de casi 33 quilates entregado “en contemplación de matrimonio”.
Sin embargo, el patrimonio fue absorbido por el fideicomiso judicial conocido como Trust 1953, destinado en gran parte a indemnizar a víctimas y cubrir gastos legales. Esto redujo de manera significativa el monto disponible y dejó en suspenso cuánto, si algo, recibirá finalmente Shuliak.
Tras el escándalo, su perfil se volvió aún más hermético. Su licencia odontológica figura como inactiva y no existen registros de actividad profesional destacada.
LE PUEDE INTERESAR
Bill Gates y su polémica relación con el abusador
LE PUEDE INTERESAR
Un jet de lujo y la explosiva conexión con Fred Machado
También salió a la luz un matrimonio previo, disuelto tras el arresto de Epstein, que fue descripto por medios estadounidenses como funcional a cuestiones migratorias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí