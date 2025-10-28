Para el Indec, los salarios se ubicaron por encima de la inflación en septiembre

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

28 de Octubre de 2025 | 19:00

Los salarios registraron una suba del 3,2% en agosto y se ubicaron por encima de la inflación de ese mes, la cual fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la medición interanual, contra agosto del 2024, se incrementó un 49,6%. También quedó por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.

Y con respecto a diciembre del 2024 acumula una suba de 27,6%, como producto del alza en el sector privado no registrado (67,4%), público (22,5%) y privado registrado (18,8%).

En el período enero-agosto subió un 24,8%, quedando por encima del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (19,5%).

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y 6% en el sector privado no registrado.

Mientras que el interanual fue consecuencia del incremento en el sector privado no registrado (129,9%), sector público (38,8%) y sector privado registrado (36,1%).

Con respecto a los salarios del sector público nacional y provincial subieron en agosto 3% y 2,9%, respectivamente.

La variación contra agosto del 2024 fue de 23,3% para el rubro nacional y 44,3% para el provincial. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 14,6% para el subsector público nacional y de 25,7% para el subsector público provincial.

