Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |DEL ESPACIO OFICIALISTA

Presentaron la lista Unidad por Derecho en Jurídicas

Presentaron la lista Unidad por Derecho en Jurídicas

Archivo

29 de Octubre de 2025 | 02:40
Edición impresa

Ayer se presentó en el Salón de los Espejos de la Universidad Nacional de La Plata la lista Unidad por Derecho, que competirá en las elecciones del Claustro de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El espacio está integrado por representantes del oficialismo de la Facultad y del Colegio de la Abogacía de La Plata, junto a una quincena de agrupaciones de graduados. “Somos graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, unidos por la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”, expresaron.

Entre las principales candidaturas se destacan las abogadas Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert como consejeras directivas titulares, junto a Ezequiel Scafati y Francisco García Cortina como suplentes. En tanto, Augusto Caviglioni competirá como consejero superior titular acompañado por Lucía Molteni como suplente, mientras que María Eva Guida y Víctor Barraza integrarán la fórmula para el Consejo Directivo en representación de los Jefes de Trabajos Prácticos.

“Creemos en la unidad, la pluralidad y la cercanía; en garantizar el acceso a la justicia y en la importancia de consolidar la perspectiva de género en todos los espacios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad inclusiva, participativa y comprometida con la sociedad”, agregaron.

La candidata a Consejera Directiva Titular, Ana Laura Ramos, destacó la importancia de la unidad y la diversidad en el frente. “Agradecemos a todos los colegas que conforman cada uno de los espacios de esta enorme lista de unidad, con pluralidad y diversidad”, expresó. Asimismo, el Secretario de extensión universitaria Adolfo Brook resaltó “la importancia de la colaboración entre instituciones como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y el Colegio de la Abogacía de La Plata”.

Según se informó, el lista Unidad por Derecho está conformado por Abogacía Activa, Abogar, Unidad Pluralista y Reformista, Compromiso Reformista, Letra Viva, FAJUS, “Espacio I” - Profesionales de la Abogacía, Compromiso Profesional, UAJ, Abogadas Penalistas, Profesionales por la Justicia Social, Abogados para la Victoria, Propuesta Colegial, y Abogacía Federal.

De esta forma, la histórica conformación de este Unidad busca consolidar su compromiso con la universidad pública, gratuita y la sociedad, promoviendo una educación superior inclusiva, participativa y comprometida con el acceso a la justicia.

LE PUEDE INTERESAR

La Corte dejó firme dos condenas contra Moreno y quedó inhabilitó para ejercer cargos públicos

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias

Estuvieron presentes las siguientes las siguientes autoridades del colegio de la Abogacía de La Plata; su presidenta Marina Mongiardino; Adolfo Brook Consejero y Secretario de Extensión del al Facultad de CJ y S UNLP; Fabio Nielsen; Secretario General del CALP; Martín Villena , Vicepresidente segundo del CALP; Daniela Peluzzo , Tesorera delCALP; Josefina Sannen Mazzuco, Consejera del CALP; Vanesa Temporetti , Consejera del CALP; Juan Álamo,

Consejero del CALP; Martín Ertola , Consejero y Presidente de la comisión de jóvenes del CALP; Victoria Gilber, Consejera del CALP; Gastón Nicocia Consejero del CALP; Germán Gerez, Consejero del CALP, Vanina Murray , Presidenta del Tribunal de Disciplina del CALP; Dora Alicia Kotik, Secretaria del Tribunal de Disciplina del CALP; Pablo Journe, Director de la Caja de la abogacía por el CALP.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

Presente y futuro del Barba Domínguez

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Últimas noticias de Política y Economía

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Con cruces en las redes, la pelea libertaria no se toma respiro

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla