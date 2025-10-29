Presentaron la lista Unidad por Derecho en Jurídicas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
Ayer se presentó en el Salón de los Espejos de la Universidad Nacional de La Plata la lista Unidad por Derecho, que competirá en las elecciones del Claustro de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El espacio está integrado por representantes del oficialismo de la Facultad y del Colegio de la Abogacía de La Plata, junto a una quincena de agrupaciones de graduados. “Somos graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, unidos por la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”, expresaron.
Entre las principales candidaturas se destacan las abogadas Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert como consejeras directivas titulares, junto a Ezequiel Scafati y Francisco García Cortina como suplentes. En tanto, Augusto Caviglioni competirá como consejero superior titular acompañado por Lucía Molteni como suplente, mientras que María Eva Guida y Víctor Barraza integrarán la fórmula para el Consejo Directivo en representación de los Jefes de Trabajos Prácticos.
“Creemos en la unidad, la pluralidad y la cercanía; en garantizar el acceso a la justicia y en la importancia de consolidar la perspectiva de género en todos los espacios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad inclusiva, participativa y comprometida con la sociedad”, agregaron.
La candidata a Consejera Directiva Titular, Ana Laura Ramos, destacó la importancia de la unidad y la diversidad en el frente. “Agradecemos a todos los colegas que conforman cada uno de los espacios de esta enorme lista de unidad, con pluralidad y diversidad”, expresó. Asimismo, el Secretario de extensión universitaria Adolfo Brook resaltó “la importancia de la colaboración entre instituciones como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y el Colegio de la Abogacía de La Plata”.
Según se informó, el lista Unidad por Derecho está conformado por Abogacía Activa, Abogar, Unidad Pluralista y Reformista, Compromiso Reformista, Letra Viva, FAJUS, “Espacio I” - Profesionales de la Abogacía, Compromiso Profesional, UAJ, Abogadas Penalistas, Profesionales por la Justicia Social, Abogados para la Victoria, Propuesta Colegial, y Abogacía Federal.
De esta forma, la histórica conformación de este Unidad busca consolidar su compromiso con la universidad pública, gratuita y la sociedad, promoviendo una educación superior inclusiva, participativa y comprometida con el acceso a la justicia.
Estuvieron presentes las siguientes las siguientes autoridades del colegio de la Abogacía de La Plata; su presidenta Marina Mongiardino; Adolfo Brook Consejero y Secretario de Extensión del al Facultad de CJ y S UNLP; Fabio Nielsen; Secretario General del CALP; Martín Villena , Vicepresidente segundo del CALP; Daniela Peluzzo , Tesorera delCALP; Josefina Sannen Mazzuco, Consejera del CALP; Vanesa Temporetti , Consejera del CALP; Juan Álamo,
Consejero del CALP; Martín Ertola , Consejero y Presidente de la comisión de jóvenes del CALP; Victoria Gilber, Consejera del CALP; Gastón Nicocia Consejero del CALP; Germán Gerez, Consejero del CALP, Vanina Murray , Presidenta del Tribunal de Disciplina del CALP; Dora Alicia Kotik, Secretaria del Tribunal de Disciplina del CALP; Pablo Journe, Director de la Caja de la abogacía por el CALP.
