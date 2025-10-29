Frigorífico Gorina: avanza eximición de tasas locales

La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante local, a cargo de la concejal de Fuerza Patria Micaela Maggio, despachó ayer el proyecto que propone la eximición de tasas municipales por el año 2025, con la opción de prorrogar ese beneficio un año más. Con el dictamen, la iniciativa del Departamento Ejecutivo avanza en el Concejo y sería votado en el recinto en la próxima sesión.

El proyecto propone condonar la deuda de la empresa de la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene y otros tributos municipales, con el objetivo de apuntalar a la compañía que en la región contribuye a generar unos mil puestos de trabajo directos e indirectos.

Además, se propone la eximición de tasas por los próximos dos años, tiempo estimativo que le demandará a la compañía recuperarse de los daños causados por el voraz incendio que sufrió en el verano.

El 17 de febrero pasado un devastador incendio tomó la planta del complejo de 501, entre 156 y 157, paralizando la producción de la que se considera la sexta planta argentina de procesamiento de carne.

Según habían indicado en su momento los directivos de la empresa, el fuego había destruido el sector de despostado, quedando en pie sólo el de faena.

En el contexto de la reconstrucción de la planta de nueve hectáreas, es que la iniciativa que debaten los concejales propone un apuntalamiento que aliviane ese esfuerzo.

Según se indica en los fundamentos del expediente, que ya ingresó por mesa de Entradas en el deliberativo, la empresa ya retomó parcialmente su producción y “se encuentra ejecutando un plan de inversiones” con expectativa de recuperarse y ampliarse para mediados del año próximo.